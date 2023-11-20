Шахматист Карякин рассказал, каким аргументом обезоруживает иностранцев в спорах о Крыме

Шахматист Сергей Карякин считает, что быть русским — это поддерживать свою страну не только когда всё хорошо, но и когда что-то идёт не так. Он призвал сплотиться вокруг Родины и вместе делать общее дело, тогда России никто не страшен.

"Когда спорю с западными фанатами, мне говорят: "Вот вы аннексировали Крым". Я говорю: "Как вы думаете, девятнадцать лет я жил в Крыму, сколько раз со мной говорили по-украински? Один раз, я помню". Я реально больше не помню, чтобы ко мне обратились по-украински. Как после этого можно говорить, что это украинский регион? Он вообще никакого ментального отношения никогда не имел к Украине. Я никогда не слышал, чтобы сборная Украины говорила на украинском. Все говорили по-русски", — подчеркнул шахматист в интервью Вячеславу Манучарову.