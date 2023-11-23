Бывшие рестораны McDonald's начали работать под новым брендом в Казахстане

Рестораны бренда McDonald's, который ушёл из Казахстана в январе этого года, возобновили работу под новым названием. Гендиректор управляющей компании ТОО Food Solutions KZ Асет Машанов презентовал новый бренд I'M.

"Процесс перехода к новому бренду нашей сети был непростым для компании и для всей команды. Но сейчас мне приятно презентовать вам результат этого огромного труда — бренд I'M", — заявил Машанов на презентации.

По его словам, поставщики и партнёры продолжают сотрудничать с новым брендом. Кроме того, проблемы из-за смены названия не повлияли на взаимоотношения с сотрудниками.