Генерал-полковника Сердюкова утвердили в должности начальника штаба ОДКБ
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Генерал-полковника Андрея Сердюкова утвердили в должности начальника Объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"23 ноября 2023 года в Минске состоялась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. <…> В должности начальника Объединённого штаба ОДКБ утверждён генерал-полковник Сердюков Андрей Николаевич", — указывается в сообщении секретариата организации.
Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл в Минск для участия в саммите ОДКБ. На мероприятии собирались лидеры всех шести государств – участников объединения, не приехал только премьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом ранее спикер парламента Армении уже заявлял, что республика не планирует выходить из состава ОДКБ. Он рассказал об этом после просьбы прокомментировать отказ Еревана принять участие в очередном саммите организации. А сегодня замглавы МИД Армении сообщил, что Ереван не рассматривает вариант выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза. Также не стоит на повестке дня вопрос о выводе контингента 102-й российской военной базы, расположенной в городе Гюмри.