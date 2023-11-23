Путин на саммите ОДКБ рассказал об операции "Наёмник" по борьбе с терроризмом

Страны, входящие в ОДКБ, проводят операцию "Наёмник", которая направлена на борьбу с терроризмом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности организации.

"Последовательно укреплялось сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов. В частности, продолжено проведение операции ОДКБ "Наёмник", направленной на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок", — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что благодаря взаимодействию ведомств всех участников ОДКБ оперативно были согласованы мнения по региональным и международным вопросам.