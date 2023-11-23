Путин на саммите ОДКБ рассказал об операции "Наёмник" по борьбе с терроризмом
Страны, входящие в ОДКБ, проводят операцию "Наёмник", которая направлена на борьбу с терроризмом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности организации.
"Последовательно укреплялось сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов. В частности, продолжено проведение операции ОДКБ "Наёмник", направленной на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок", — сказал он.
Российский лидер подчеркнул, что благодаря взаимодействию ведомств всех участников ОДКБ оперативно были согласованы мнения по региональным и международным вопросам.
Напомним, сегодня на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске собирались лидеры шести государств – участников объединения, не приехал только премьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом ранее спикер парламента Армении уже заявлял, что республика не планирует выходить из состава ОДКБ. Тем не менее президент Белоруссии Александр Лукашенко отчитал Ереван за ненужный демарш после пропущенного Пашиняном саммита.
ТАСС / Валерий Шарифулин