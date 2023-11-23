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23 ноября, 16:25

Самолёт МЧС со 103 эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Самолёт с очередной группой россиян, эвакуированных из сектора Газа, вылетел из Каира в Москву. В МЧС России сообщили, что спецбортом будет доставлено 103 человека, включая 47 детей.

"Самолёт Ил-76 МЧС России с группой россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, вылетел из Каира в Москву", — сказано в сообщении ведомства.

МИД: Из сектора Газа удалось эвакуировать 653 из 900 обратившихся россиян

МИД: Из сектора Газа удалось эвакуировать 653 из 900 обратившихся россиян

Напомним, предыдущая группа с эвакуированными из сектора Газа россиянами прибыла на родину вчера, 22 ноября. Они были доставлены в Москву спецбортом МЧС. Девять человек были госпитализированы, из них шестеро — дети.

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ТАСС / МЧС России

Александра Мышляева
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