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24 ноября, 05:33

Демократы недовольны позицией Байдена по конфликту на Ближнем Востоке

The Hill: Раскол демократов из-за Газы стал для Байдена серьёзной проблемой

В Демократической партии США растёт раскол из-за позиции президента Джо Байдена относительно конфликта на Ближнем Востоке. Демократы недовольны, что он не хочет призывать Израиль к прекращению огня.

"Растущий раскол внутри Демократической партии вокруг действий президента Байдена по войне Израиля с ХАМАС становится серьёзной политической проблемой для 81-летнего президента", — сообщили в газете The Hill.

Основную часть недовольных составляют молодые участники партии, что может ощутимо ударить по ней в следующем году, когда в Америке состоятся выборы в Конгресс. В газете подытожили, что уже более 40 демократов призвали прекратить боевые действия на Ближнем Востоке.

Рейтинг Байдена пробил очередное дно

Рейтинг Байдена пробил очередное дно

Ранее Байден объяснил, под чьим управлением, по его мнению, должны находиться Газа и Западный берег. По его словам, палестинский народ заслуживает собственное государство и свободное от ХАМАС будущее. А ранее в ЦАХАЛ рассказали, сколько ещё продлятся боевые действия в Газе.

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ТАСС / Zuma

Ян Поланин
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