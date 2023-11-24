Демократы недовольны позицией Байдена по конфликту на Ближнем Востоке
The Hill: Раскол демократов из-за Газы стал для Байдена серьёзной проблемой
В Демократической партии США растёт раскол из-за позиции президента Джо Байдена относительно конфликта на Ближнем Востоке. Демократы недовольны, что он не хочет призывать Израиль к прекращению огня.
"Растущий раскол внутри Демократической партии вокруг действий президента Байдена по войне Израиля с ХАМАС становится серьёзной политической проблемой для 81-летнего президента", — сообщили в газете The Hill.
Основную часть недовольных составляют молодые участники партии, что может ощутимо ударить по ней в следующем году, когда в Америке состоятся выборы в Конгресс. В газете подытожили, что уже более 40 демократов призвали прекратить боевые действия на Ближнем Востоке.
Ранее Байден объяснил, под чьим управлением, по его мнению, должны находиться Газа и Западный берег. По его словам, палестинский народ заслуживает собственное государство и свободное от ХАМАС будущее. А ранее в ЦАХАЛ рассказали, сколько ещё продлятся боевые действия в Газе.
ТАСС / Zuma