Путину доверяют 76% жителей России

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 76% жителей страны, а 78% граждан положительно оценивают работу главы государства. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда общественного мнения.

Так, на вопрос о доверии президенту положительно ответили 76% респондентов, а 14% придерживаются противоположного мнения. Деятельность главы государства одобрили 78% опрошенных, отрицательно ответили 10%. Опрос проводился среди 1500 жителей 104 населённых пунктов в 53 регионах Российской Федерации.