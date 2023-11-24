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24 ноября, 08:39

Путину доверяют 76% жителей России

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 76% жителей страны, а 78% граждан положительно оценивают работу главы государства. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда общественного мнения.

Так, на вопрос о доверии президенту положительно ответили 76% респондентов, а 14% придерживаются противоположного мнения. Деятельность главы государства одобрили 78% опрошенных, отрицательно ответили 10%. Опрос проводился среди 1500 жителей 104 населённых пунктов в 53 регионах Российской Федерации.

Путин отметил существенный рост доверия людей к выборам в России

Путин отметил существенный рост доверия людей к выборам в России

Ранее Лайф писал, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет почти 79%, согласно опросу ВЦИОМ, опубликованному в пятницу, 17 ноября. В начале месяца уровень доверия составлял 77%.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Ян Поланин
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