Сортировочный центр WB в Электростали возвращается к работе после визита полиции

Проверка документов у сотрудников сортировочного центра "Электросталь" компании Wildberries в одноимённом городе Московской области была завершена, сейчас для возвращения логистического узла к нормальной работе привлекается дополнительный персонал. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

"Проверка документов у исполнителей на объекте в Электростали закончена, специалисты возвращаются на свои рабочие места. Для нормализации работы в логистический центр привлекаются дополнительные силы", — указано в сообщении. Отдельно отмечено, что маркетплейс проинформирует продавцов о полном возвращении сортировочного центра к работе в штатном режиме, а до тех пор им рекомендуется выбирать другие склады для отгрузки товаров.