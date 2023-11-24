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24 ноября, 11:12

Сортировочный центр WB в Электростали возвращается к работе после визита полиции

WB: Проверка документов сотрудников СЦ в Электростали завершена

Проверка документов у сотрудников сортировочного центра "Электросталь" компании Wildberries в одноимённом городе Московской области была завершена, сейчас для возвращения логистического узла к нормальной работе привлекается дополнительный персонал. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

"Проверка документов у исполнителей на объекте в Электростали закончена, специалисты возвращаются на свои рабочие места. Для нормализации работы в логистический центр привлекаются дополнительные силы", указано в сообщении. Отдельно отмечено, что маркетплейс проинформирует продавцов о полном возвращении сортировочного центра к работе в штатном режиме, а до тех пор им рекомендуется выбирать другие склады для отгрузки товаров.

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Напомним, ранее сегодня стало известно о том, что правоохранительные органы временно приостановили работу сортировочного центра Wildberries в Подмосковье. Полиция проверяла у работников-мужчин паспорта и отметки о воинской обязанности. Позже появилась информация о том, что силовики увезли со склада около 150 человек.

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LIFE / Андрей Тишин

Юрий Лысенко
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