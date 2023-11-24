Стало известно, как псковской матери-убийце месяцами удавалось скрывать трагедию

Дарья Суханова из города Великие Луки Псковской области, три месяца скрывавшая смерть троих детей, маскировала запах разлагавшихся трупов помоями. Об этом рассказали соседи женщины, которые отметили, что у горе-мамаши в коридоре всегда стояли пакеты с мусором.

"Наверное, специально ставила, чтобы запахи перебивать. Я её саму редко видела — на остановке вот только. Я поздно прихожу, нам бы только поспать. Я вот её видела как-то раз только с коляской. А чтобы громких каких-то пьянок — не было, не слышали", — поделилась соседка Сухановой.

Жители пятиэтажки рассказали, что редко встречали Дарью на лестничной площадке или на прогулке возле дома. Некоторые отметили, что женщина выпивала, но в сильном алкогольном опьянении её не видели, а жильцы других квартир подчеркнули, что она вообще была "женщиной-невидимкой", потому что её вообще редко кто встречал.

"Видел её, с детьми летом гуляла. Выпивала — бывало, на улице. Но не так чтобы совсем пьяная валялась. С мужчиной её не видел, подруги ходили. Но это летом. А так что-то не было её давно видно", — рассказал kp.ru мужчина, живущий в соседнем крыле.

Жильцы печально прославившегося дома также рассказали, что замечали со стороны Дарьи рукоприкладство по отношению к детям. Местные отметили, что, несмотря на статус неблагополучной семьи, так как Дарья раньше привлекалась за смерть ребёнка, сотрудники органов домой не приходили и не проверяли.