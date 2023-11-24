Нейросеть показала Путину, что фото лунной миссии США является подделкой
Нейросеть от Google признала подделкой фотографию лунной миссии США
В ходе международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) президенту России Владимиру Путину продемонстрировали работу американской нейросети, которая специализируется на изучении фотографий.
Астронавт "Аполлона-11". Фото © NASA
Нейросеть от компании Google проанализировала фото лунной миссии США, в результате чего признала снимок подделкой. Ненастоящими она сочла практически все участки на фото.
"Здесь нейросеть красным отмечает те места, которые считает подделкой. То есть почти все объекты на этом фото ей кажутся ненастоящими. В то же время фотография китайского лунохода у неё особенных вопросов не вызывает", — сказал Путину представитель Сбербанка Николай Герасименко.
Президент внимательно следил за процессом обработки фото зарубежной нейросетью и выразил свою заинтересованность.
Ранее Лайф писал, что в ходе конференции Владимиру Путину показали работу нейросети от Сбербанка. Так, искусственный интеллект создал сказку по запросу президента. Российский лидер попросил ИИ придумать новогодний сюжет. Недолго подумав, нейросеть выдала главе государства рассказ о Деде Морозе, Снегурочке и МЧС. Путин признал, что искусственный интеллект не заменит врача или учителя, но может помочь им.
ТАСС / Михаил Метцель