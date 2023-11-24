Нейросеть показала Путину, что фото лунной миссии США является подделкой

В ходе международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) президенту России Владимиру Путину продемонстрировали работу американской нейросети, которая специализируется на изучении фотографий.

Астронавт "Аполлона-11". Фото © NASA

Нейросеть от компании Google проанализировала фото лунной миссии США, в результате чего признала снимок подделкой. Ненастоящими она сочла практически все участки на фото.

"Здесь нейросеть красным отмечает те места, которые считает подделкой. То есть почти все объекты на этом фото ей кажутся ненастоящими. В то же время фотография китайского лунохода у неё особенных вопросов не вызывает", — сказал Путину представитель Сбербанка Николай Герасименко.

Президент внимательно следил за процессом обработки фото зарубежной нейросетью и выразил свою заинтересованность.