"Он пьян?": Байден еле-еле прошёл три метра до трибуны и озадачил американцев

Джо Байден озадачил американцев своей походкой. В Сети появилось видео, как американский президент еле-еле, ковыляя и покачиваясь, проходит буквально несколько метров от двери до трибуны. Пользователи социальных сетей гадают, что же случилось с политиком.

Появилось видео, на котором Байден с трудом проходит до трибуны. Видео © X (ранее Twitter) / The Post Millennial

"Байден пьян?" — пишет один из них.

"Так ходят пациенты домов престарелых, когда они ещё могут ходить", — заметил другой.