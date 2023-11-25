"Он пьян?": Байден еле-еле прошёл три метра до трибуны и озадачил американцев
Появилось видео, на котором Байден с трудом проходит до трибуны
Джо Байден озадачил американцев своей походкой. В Сети появилось видео, как американский президент еле-еле, ковыляя и покачиваясь, проходит буквально несколько метров от двери до трибуны. Пользователи социальных сетей гадают, что же случилось с политиком.
Появилось видео, на котором Байден с трудом проходит до трибуны. Видео © X (ранее Twitter) / The Post Millennial
"Байден пьян?" — пишет один из них.
"Так ходят пациенты домов престарелых, когда они ещё могут ходить", — заметил другой.
"В его самолёт ещё давно нужно было установить лифт", — пошутил пользователь, намекнув на многократные падения Байдена с трапов.
По данным Politico, близкое окружение Джо Байдена крайне обеспокоено возрастными проблемами американского лидера, которые становятся всё более явными. В Белом доме даже придумали, как спасти его от постоянных падений, — предложили более удобную обувь. Напомним, Джо Байдену 20 ноября исполнился 81 год. Праздник он отметил с "пылающим" кокосовым тортом.
MICHAEL REYNOLDS / EPA / TASS