Очевидцы сообщают о взрывах в центре Киева и у аэропорта Жуляны
ТАСС: Жители Киева сообщают о новых взрывах в центре и у аэропорта Жуляны
Жители Киева сообщают о новых взрывах в украинской столице, особенно "громко" вблизи аэропорта Жуляны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев.
"Даже не припомню, когда так интенсивно было, особенно Жулянам досталось", — говорит собеседник агентства.
По его словам, взрывы слышатся в украинской столице с раннего утра. Сейчас громкие хлопки звучат в том числе в Голосеевском и Печерском районах. При этом в некоторых частях города наблюдаются сбои электричества — в домах пропал свет.
"В небе много дронов, что-то сбивают, взрывается, и уже в нескольких районах нет электричества", — сообщили жители.
Как сообщают местные телеграм-каналы, в центре украинской столицы без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений.
Как уже рассказывал Лайф, в результате взрывов в Киеве утром 25 ноября загорелись некоторые объекты. Так, например, в нежилом помещении в Соломенском районе пожар вспыхнул на площади ста квадратов. Вместе с тем повреждения наблюдались и в Днепровском районе города. При этом на отключение света многие жители жалуются уже с раннего утра. Линии электропередачи могли повредиться после начала работы украинских средств ПВО.
ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky