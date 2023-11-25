Очевидцы сообщают о взрывах в центре Киева и у аэропорта Жуляны

Жители Киева сообщают о новых взрывах в украинской столице, особенно "громко" вблизи аэропорта Жуляны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев.

"Даже не припомню, когда так интенсивно было, особенно Жулянам досталось", — говорит собеседник агентства.

По его словам, взрывы слышатся в украинской столице с раннего утра. Сейчас громкие хлопки звучат в том числе в Голосеевском и Печерском районах. При этом в некоторых частях города наблюдаются сбои электричества — в домах пропал свет.

"В небе много дронов, что-то сбивают, взрывается, и уже в нескольких районах нет электричества", — сообщили жители.

Как сообщают местные телеграм-каналы, в центре украинской столицы без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений.