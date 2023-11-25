Цеков: Нежелание Украины решить конфликт в 2022 году связано с нехваткой опыта

Украина не согласилась решить конфликт с Россией мирным путём в прошлом году из-за нехватки опыта и непонимания глобальных процессов. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Понимаете, люди у власти на Украине были совершенно случайные. Они и сейчас случайные, неглубокие, недостаточного опыта, которые какие-то сиюминутные тактические успехи воспринимали за успехи стратегического характера", — приводит его слова РИА "Новости".

В самом начале они даже допускали, что могут победить Россию, однако теперь жалеют, что приняли неверное решение и отказались от перемирия. Как отметил Цеков, проигрыш Киева был понятен лишь некоторым в прошлом году, к такому выводу пришли лишь те, кто глубоко понимает процессы. В то же время мысли о победе приходили к "самым примитивным личностям в политике".

"Они даже не понимали, что Россия ведь по-серьёзному не воевала, Россия проводит специальную военную операцию", — указал парламентарий.