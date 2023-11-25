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25 ноября, 12:10

Цеков: Нежелание Украины решить конфликт в 2022 году связано с нехваткой опыта

Украина не согласилась решить конфликт с Россией мирным путём в прошлом году из-за нехватки опыта и непонимания глобальных процессов. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Понимаете, люди у власти на Украине были совершенно случайные. Они и сейчас случайные, неглубокие, недостаточного опыта, которые какие-то сиюминутные тактические успехи воспринимали за успехи стратегического характера", — приводит его слова РИА "Новости".

В самом начале они даже допускали, что могут победить Россию, однако теперь жалеют, что приняли неверное решение и отказались от перемирия. Как отметил Цеков, проигрыш Киева был понятен лишь некоторым в прошлом году, к такому выводу пришли лишь те, кто глубоко понимает процессы. В то же время мысли о победе приходили к "самым примитивным личностям в политике".

"Они даже не понимали, что Россия ведь по-серьёзному не воевала, Россия проводит специальную военную операцию", — указал парламентарий.

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Напомним, ранее лидер фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия признал, что конфликт России и Украины мог бы завершиться весной 2022 года, если бы не влияние со стороны. По его словам, этому помешал бывший британский премьер Борис Джонсон, который совсем не вовремя вмешался в ситуацию. При этом сейчас он заявил о необходимости референдума по переговорам.

Обложка ©

Getty Images / Arif Akdogan / Anadolu Agency

Николь Вербер
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