Гендиректор L'Oreal пролил свет на будущее компании в России

Французский производитель парфюмерии и косметики L'Oreal продолжит деятельность в России. Об этом сообщил генеральный директор компании Николас Иеронимус в беседе с агентством Франс Пресс.

По его словам, компания будет производить косметику и гигиенические товары на заводе в Калуге. Он добавил, что такое решение даст L'Oreal возможность поддерживать предприятие в рабочем состоянии, выплачивать зарплату сотрудникам и обеспечивать их безопасность в РФ. Также таким образом Иеронимус намерен избежать неприятностей для активов компании в стране и её персонала.