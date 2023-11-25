Гендиректор L'Oreal пролил свет на будущее компании в России
Французская парфюмерная компания L'Oreal продолжит деятельность в России
Французский производитель парфюмерии и косметики L'Oreal продолжит деятельность в России. Об этом сообщил генеральный директор компании Николас Иеронимус в беседе с агентством Франс Пресс.
"Мы сохранили часть нашего бизнеса в России", — сказал глава L'Oreal.
По его словам, компания будет производить косметику и гигиенические товары на заводе в Калуге. Он добавил, что такое решение даст L'Oreal возможность поддерживать предприятие в рабочем состоянии, выплачивать зарплату сотрудникам и обеспечивать их безопасность в РФ. Также таким образом Иеронимус намерен избежать неприятностей для активов компании в стране и её персонала.
Напомним, L'Oreal сообщила о том, что приостанавливает работу в России в марте прошлого года. Такое решение было связано с осуждением специальной военной операции на Украине. А в ноябре 2022 года компания опровергла информацию о том, что планирует возобновить деятельность в РФ.
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