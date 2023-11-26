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26 ноября, 03:04

ПВО сбила летевший на столицу дрон в Раменском городском округе

Собянин: ПВО пресекла в Раменском ГО ещё одну попытку пролёта дрона к Москве

Ещё один летевший в сторону Москвы беспилотник сбит в Раменском городском округе. Об этом в телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

"Выявлена и пресечена силами ПВО ещё одна попытка пролёта беспилотника к Москве (в Раменском городском округе)", — сообщил Собянин, уточнив, что разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, нет.

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Ранее Собянин сообщил об отражённой массовой атаке дронов на Москву. Дроны были сбиты в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. Позднее градоначальник уточнил, что ещё один беспилотник был уничтожен в Подольске.

Обложка ©

Unsplash / Aleksandr Popov

Артур Лапсаков
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