ПВО сбила летевший на столицу дрон в Раменском городском округе
Собянин: ПВО пресекла в Раменском ГО ещё одну попытку пролёта дрона к Москве
Ещё один летевший в сторону Москвы беспилотник сбит в Раменском городском округе. Об этом в телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
"Выявлена и пресечена силами ПВО ещё одна попытка пролёта беспилотника к Москве (в Раменском городском округе)", — сообщил Собянин, уточнив, что разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, нет.
Ранее Собянин сообщил об отражённой массовой атаке дронов на Москву. Дроны были сбиты в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. Позднее градоначальник уточнил, что ещё один беспилотник был уничтожен в Подольске.
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