ПВО сбила летевший на столицу дрон в Раменском городском округе

Ещё один летевший в сторону Москвы беспилотник сбит в Раменском городском округе. Об этом в телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

"Выявлена и пресечена силами ПВО ещё одна попытка пролёта беспилотника к Москве (в Раменском городском округе)", — сообщил Собянин, уточнив, что разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, нет.