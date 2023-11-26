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Часть территории ДНР осталась без света и тепла после ночной атаки ВСУ

26 ноября, 06:17

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Вооружённые силы Украины ночью совершили атаку на энергосистему Донецкой Народной Республики, в результате чего часть региона была обесточена. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"К сожалению, из-за массированности ударов не всё было сбито. Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена", — сообщил Пушилин в телеграм-канале.

Из-за отключения света не работает также несколько котельных. Сейчас на месте аварийные бригады, и энергетики уже восстановили электроснабжение в ряде населённых пунктов.

"Ситуация непростая, но к этому времени энергетики уже восстановили электроснабжение в ряде населённых пунктов, работы продолжаются, делается всё возможное, чтобы вернуть нашим гражданам свет и тепло в кратчайшие сроки", — добавил глава ДНР.

Взрыв беспилотника в Туле попал на видео

Взрыв беспилотника в Туле попал на видео

Также сегодня ночью ВСУ предприняли безуспешную попытку массированной атаки беспилотников. Так, за ночь силы ПВО РФ уничтожили 20 дронов в четырёх областях — Московской, Тульской, Калужской и Брянской. Обломки одного из них угодили в жилую многоэтажку в Туле, ранив местного жителя.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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