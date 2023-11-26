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26 ноября, 07:23

На Землю обрушилась магнитная буря

ИПГ имени Фёдорова: На Земле 26 ноября фиксируется умеренная магнитная буря

В воскресенье, 26 ноября, на Земле фиксируется умеренная магнитная буря. Соответствующее предупреждение распространил Институт прикладной геофизики имени Е.К. Фёдорова.

"Продолжается магнитная буря", — отметили в пресс-службе ИПГ.

На данный момент степень возмущённости магнитного поля находится на уровне G2, что означает "умеренно" по шкале мониторинга из пяти показателей (G1 — "слабо", G5 — "экстремально сильно"). Таким образом, на Земле возможны перебои в энергетических системах, радионавигации. Отметим, что за последнюю неделю наблюдалось несколько сильных вспышек класса М на Солнце, при этом некоторые из них спровоцировали выброс частиц в сторону планеты.

Магнитные бури 26 и 27 ноября: Что известно об аномальной активности Солнца?

Магнитные бури 26 и 27 ноября: Что известно об аномальной активности Солнца?

О том, что магнитная буря обрушится на Землю на этой неделе, ещё 15 ноября предупреждали в Институте космических исследований РАН. Лайф публиковал календарь таких явлений на ноябрь. Также мы рассказывали, какой магнитной буре человечество не сможет противостоять.

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Никита Осипов
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