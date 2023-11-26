На Землю обрушилась магнитная буря

На данный момент степень возмущённости магнитного поля находится на уровне G2, что означает "умеренно" по шкале мониторинга из пяти показателей (G1 — "слабо", G5 — "экстремально сильно"). Таким образом, на Земле возможны перебои в энергетических системах, радионавигации. Отметим, что за последнюю неделю наблюдалось несколько сильных вспышек класса М на Солнце, при этом некоторые из них спровоцировали выброс частиц в сторону планеты.