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Регион
Опубликовано 26 ноября 2023, 18:33

Ферстаппен выиграл последний этап чемпионата "Формулы-1"

Ферстаппен стал победителем заключительной гонки сезона "Формулы-1" в Абу-Даби

Макс Ферстаппен. Обложка © ТАСС / ЕРА / ALI HAIDER

Макс Ферстаппен. Обложка © ТАСС / ЕРА / ALI HAIDER

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Абу-Даби — заключительного, 22-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". К слову, для 26-летнего спортсмена это уже 54-я победа на этапах, по этому показателю он обошёл немца Себастьяна Феттеля. Впереди только — Михаэль Шумахер (91) и Льюис Хэмилтон (103).

Второе место занял гонщик из Монако Шарль Леклер, выступающий за "Феррари", а третье — британец Джордж Расселл из "Мерседеса". Отметим, что соревнования состоялись на автодроме "Яс Марина" в Абу-Даби.

Ферстаппен стал победителем сезона с 575 очками. Второе место занял его напарник мексиканец Серхио Перес (285), третье — Хэмилтон, выступающий за "Мерседес" (234). На четвёртом месте расположился 42-летний ветеран "Формулы-1" испанец Фернандо Алонсо из "Астон Мартина" с 206 очками. В Кубке конструкторов победил "Ред Булл" (860), второе место — у "Мерседеса" (409), третье — у "Феррари" (406).

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Ранее Лайф сообщал, что Ферстаппен досрочно победил в общем зачёте чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" сезона 2023 года. Таким образом, нидерландец стал трёхкратным золотым призёром этого чемпионата.

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Наталья Исакова
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