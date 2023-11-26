Ферстаппен выиграл последний этап чемпионата "Формулы-1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Абу-Даби — заключительного, 22-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". К слову, для 26-летнего спортсмена это уже 54-я победа на этапах, по этому показателю он обошёл немца Себастьяна Феттеля. Впереди только — Михаэль Шумахер (91) и Льюис Хэмилтон (103).

Второе место занял гонщик из Монако Шарль Леклер, выступающий за "Феррари", а третье — британец Джордж Расселл из "Мерседеса". Отметим, что соревнования состоялись на автодроме "Яс Марина" в Абу-Даби.

Ферстаппен стал победителем сезона с 575 очками. Второе место занял его напарник мексиканец Серхио Перес (285), третье — Хэмилтон, выступающий за "Мерседес" (234). На четвёртом месте расположился 42-летний ветеран "Формулы-1" испанец Фернандо Алонсо из "Астон Мартина" с 206 очками. В Кубке конструкторов победил "Ред Булл" (860), второе место — у "Мерседеса" (409), третье — у "Феррари" (406).