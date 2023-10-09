Во время гонки этапа Гран-при, проходящего в Катаре, французского пилота Эстебана Окона (команда "Альпин") стошнило прямо в шлем. Об этом он рассказал журналистам после соревнований.

"Мне удалось взять своё состояние под контроль и сосредоточиться на том, что я должен был делать. У меня никогда не случалось такого в прошлом. Но сегодня были только горячий воздух и горячий двигатель", — приводит слова гонщика издание Mirror.

По словам Окона, вероятно, не очень хорошо была изолирована кабина пилота: внутри корпуса, должно быть, было 80 градусов. Чем больше учащалось его дыхание, тем жарче становилось в шлеме. Пилот завершил гонку седьмым и отметил, что для него это была самая тяжёлая борьба за очки.

Издание отмечает, что из-за жары, которая в Катаре в воскресенье доходила до +39 градусов, плохо было и другим гонщикам. Американский пилот Логан Сарджент ("Уильямс") даже сошёл с дистанции, несколько человек были вынуждены обратиться к медикам.