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Регион
Опубликовано 9 октября 2023, 02:55

Пилота Alpine вырвало прямо в шлем во время гонки "Формулы-1"

Пилота Alpine Окона вырвало во время гонки "Формулы-1" в Катаре

Гонщик "Формулы-1" Эстебан Окон. Обложка © X / Esteban Ocon

Гонщик "Формулы-1" Эстебан Окон. Обложка © X / Esteban Ocon

Во время гонки этапа Гран-при, проходящего в Катаре, французского пилота Эстебана Окона (команда "Альпин") стошнило прямо в шлем. Об этом он рассказал журналистам после соревнований.

"Мне удалось взять своё состояние под контроль и сосредоточиться на том, что я должен был делать. У меня никогда не случалось такого в прошлом. Но сегодня были только горячий воздух и горячий двигатель", — приводит слова гонщика издание Mirror.

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По словам Окона, вероятно, не очень хорошо была изолирована кабина пилота: внутри корпуса, должно быть, было 80 градусов. Чем больше учащалось его дыхание, тем жарче становилось в шлеме. Пилот завершил гонку седьмым и отметил, что для него это была самая тяжёлая борьба за очки.

Издание отмечает, что из-за жары, которая в Катаре в воскресенье доходила до +39 градусов, плохо было и другим гонщикам. Американский пилот Логан Сарджент ("Уильямс") даже сошёл с дистанции, несколько человек были вынуждены обратиться к медикам.

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Ранее Лайф писал, что гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен досрочно победил в общем зачёте чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" сезона 2023 года. Таким образом, нидерландец стал трёхкратным золотым призёром этого чемпионата.

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Лариса Сафронова
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