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26 ноября, 19:13

Власти заявили, что инцидент на Челябинском тракторном заводе не является диверсией

Губернатор Текслер: На ЧТЗ сгорел трансформатор, следов внешнего воздействия нет

<p>Фото с места тушения пожара<a href="https://ren.tv/news/v-rossii/1138776-kadry-s-mesta-tusheniia-pozhara-v-angare-riadom-s-neftebazoi-v-peterburge?ysclid=lpftp1e0y3783788748" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ). Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchs_official/13605" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Фото с места тушения пожара на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ). Обложка © t.me / МЧС России

На Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ) произошло возгорание трансформатора, следов внешнего воздействия нет. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Текслер в телеграм-канале.

"Произошло возгорание трансформатора. Следы внешнего воздействия отсутствуют. Пожарные расчёты оперативно прибыли на место и быстро ликвидировали возгорание", — сообщил чиновник.

По словам Текслера, в результате инцидента никто не пострадал, на работу предприятия авария также не повлияла. Как добавили в региональном главке МЧС, специалисты полностью ликвидировали последствия пожара.

На юго-востоке Москвы горит трансформатор на электроподстанции

На юго-востоке Москвы горит трансформатор на электроподстанции

Напомним, о сильном пожаре на Челябинском тракторном заводе стало известно вечером в воскресенье, 26 ноября. По данным МЧС, горел масляный трансформатор на площади 40 квадратных метров.

Оксана Попова
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