Власти заявили, что инцидент на Челябинском тракторном заводе не является диверсией

На Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ) произошло возгорание трансформатора, следов внешнего воздействия нет. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Текслер в телеграм-канале.

По словам Текслера, в результате инцидента никто не пострадал, на работу предприятия авария также не повлияла. Как добавили в региональном главке МЧС, специалисты полностью ликвидировали последствия пожара.