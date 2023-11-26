Власти заявили, что инцидент на Челябинском тракторном заводе не является диверсией
Губернатор Текслер: На ЧТЗ сгорел трансформатор, следов внешнего воздействия нет
Фото с места тушения пожара на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ). Обложка © t.me / МЧС России
На Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ) произошло возгорание трансформатора, следов внешнего воздействия нет. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Текслер в телеграм-канале.
"Произошло возгорание трансформатора. Следы внешнего воздействия отсутствуют. Пожарные расчёты оперативно прибыли на место и быстро ликвидировали возгорание", — сообщил чиновник.
По словам Текслера, в результате инцидента никто не пострадал, на работу предприятия авария также не повлияла. Как добавили в региональном главке МЧС, специалисты полностью ликвидировали последствия пожара.