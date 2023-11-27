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27 ноября, 06:06

Мегашторм на Кубани обрушил свыше 250 деревьев, есть пострадавшие

В Краснодарском крае штормовой ветер повалил 255 деревьев

Сильный ветер повалил в Краснодарском крае 255 деревьев в 21 муниципальном образовании, в результате чего пострадали местные жители. Их доставили в больницы с различными травмами, сообщили в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Сильный ветер сорвал кровлю крыши в Краснодаре. Видео © t.me / tipichkras

По информации ведомства, в Ейском районе зафиксировали подъём уровня воды, из-за чего в пункт временного размещения эвакуировали 42 человека. А в Анапе произошло обрушение кровли пятиэтажного дома. Обломки упали во двор. К счастью, из людей никто не пострадал. В мэрии заявили, что в городе временно отменены занятия в школах и детских садах.

  • Поваленные деревья в Краснодаре Фото © t.me / krd_tipich_ru
    Поваленные деревья в Краснодаре Фото © t.me / krd_tipich_ru
  • Поваленные деревья в Краснодаре Фото © t.me / krd_tipich_ru
    Поваленные деревья в Краснодаре Фото © t.me / krd_tipich_ru
  • Поваленные деревья в Краснодаре Фото © t.me / krd_tipich_ru
    Поваленные деревья в Краснодаре Фото © t.me / krd_tipich_ru
  • Поваленные деревья в Краснодаре Фото © t.me / krd_tipich_ru
    Поваленные деревья в Краснодаре Фото © t.me / krd_tipich_ru

Поваленные деревья в Краснодаре Фото © t.me / krd_tipich_ru

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Сейчас в регионе действуют семь штормовых предупреждений. Так, возможны подъёмы уровня воды в реках, нагонные явления на территории Ейского, Приморско-Ахтарского, Славянского, Темрюкского и Щербиновского районов, волнение моря в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Туапсинском районе, тогда как в Сочи прогнозируется сильный снег.

Крушащий вековые деревья мегашторм добрался до Кубани

Крушащий вековые деревья мегашторм добрался до Кубани

Ранее Лайф писал, что мощный шторм обрушился на Крым. Западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер со скоростью до 40 м/с. Глава республики Сергей Аксёнов сообщил, что в связи с ухудшением погодных условий создан оперативный штаб. А в Адлере сильнейший ураган вырвал огромное дерево, которое рухнуло на остановку с людьми.

Обложка ©

t.me / krd_tipich_ru

Ян Поланин
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