Мегашторм на Кубани обрушил свыше 250 деревьев, есть пострадавшие

Сильный ветер повалил в Краснодарском крае 255 деревьев в 21 муниципальном образовании, в результате чего пострадали местные жители. Их доставили в больницы с различными травмами, сообщили в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Сильный ветер сорвал кровлю крыши в Краснодаре. Видео © t.me / tipichkras

По информации ведомства, в Ейском районе зафиксировали подъём уровня воды, из-за чего в пункт временного размещения эвакуировали 42 человека. А в Анапе произошло обрушение кровли пятиэтажного дома. Обломки упали во двор. К счастью, из людей никто не пострадал. В мэрии заявили, что в городе временно отменены занятия в школах и детских садах.









Сейчас в регионе действуют семь штормовых предупреждений. Так, возможны подъёмы уровня воды в реках, нагонные явления на территории Ейского, Приморско-Ахтарского, Славянского, Темрюкского и Щербиновского районов, волнение моря в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Туапсинском районе, тогда как в Сочи прогнозируется сильный снег.