Француженка Клозюр выиграла детское Евровидение-2023 с песней о травле в школе

На детском Евровидении, которое состоялось накануне в Ницце, победила юная француженка Зоэ Клозюр с песней Cœur ("Сердце"), набрав 228 очков. 13-летняя девочка в интервью Ouest France рассказала, что данная композиция посвящена издевательствам в школе, которым она подвергалась. Вместе с тем в песне нет прямых указаний на школьные проблемы.

13-летняя Зоэ Клозюр из Франции выиграла детское Евровидение-2023 в Ницце с песней Cœur ("Сердце"). Видео YouTube / Junior Eurovision Song Contest

"Поздравляем заслуженную победительницу конкурса Зоэ Клозюр из Франции, выдающееся выступление которой покорило зрителей по всему миру и стало олицетворением духа детского Евровидения", — отметили организаторы конкурса.

Сама юная певица выразила надежду, что её песня изменит сознание тех, кто обижает других. Преследуемые на самом деле являются победителями, отметила Клозюр.

Второе место заняла Сандра Валеро из Испании (201 очко), третье — армянская девичья группа Yan Girls (180). Всего за победу в конкурсе соревновались молодые исполнители из 16 стран.

Напомним, что в прошлом году на детском Евровидении также победила представительница Франции. Лиссандро Фармика выиграла с песней Oh Maman!