Деньги, совесть и сударь: Названы самые популярные слова у офисных сотрудников в РФ

Россияне регулярно употребляют в деловой переписке одни и те же слова, поэтому аналитики решили выяснить, какие из них офисные сотрудники используют чаще всего. Специалисты проанализировали, как в течение суток общаются более 20 тысяч человек в популярных мессенджерах.

Как выяснил онлайн-сервис Wazzup, топ возглавляют приветствия "здравствуйте" и "добрый день", причём первое встречалось более 220 тысяч раз. Второе россияне часто сокращают до "добрый", его использовали 380 тысяч раз. "Привет" говорили гораздо реже — за сутки 16,5 тысячи раз. "Спасибо" в деловых чатах и почте встретилось 116,5 тысячи раз, а "пожалуйста" в списках аналитиков нет.

"Деньги" же произносили примерно 13 тысяч раз. Интересные результаты с повелительным "оплатите": в начальной форме его писали более 50 тысяч раз, а различные производные встречались только пять тысяч раз. Аналогичная ситуация со словом "отправьте". Существительное "сроки" офисные сотрудники произносят в среднем около 31 тысячи раз, при этом полторы тысячи раз добавляя к нему "горят". Английское заимствование "дедлайн" звучало гораздо реже — 393 раза.

Самым популярным вежливым обращением у россиян стало "господин" — его использовали 72 раза, реже встречалось "сударь". "Товарищ" же появился 452 раза. В переписках аналитики заметили и мат: слово, означающее мужской половой орган, использовалось всего 89 раз. Термин, используемый, когда чему-то приходит конец, собеседники отправляли друг другу 169 раз. Ещё реже, 33 раза, — звучала реплика, которую произносят, когда совершается ошибка, вызванная невнимательностью.

Кроме того, почти 2,5 тысячи раз офисные работники набирали на клавиатуре слово "победа", 78 раз — "совесть", а семь тысяч раз — "любовь". "Как дела" спрашивали друг у друга 764 раза, при этом около пяти тысяч раз говорили "не знаю". Свыше семи тысяч раз коллеги звали друг друга на "обед". А вездесущее "ок", по данным онлайн-сервиса Wazzup, проскакивало в чатах почти 19,5 тысячи раз. Прощаясь, сотрудники около 58 тысяч раз говорили "пока" — "до свидания" или "до скорых встреч" в списке аналитиков не зафиксировано.