На Украине исключили возможность "бесплатного" мира с Россией
Замминистра юстиции Украины Мудра: Киев не пойдёт на мир без репараций от России
Киев не подпишет никакого мирового соглашения, если оно не будет предусматривать выплаты репараций со стороны Москвы. Такое заявление сделала замминистра юстиции Украины Ирина Мудра.
"Если Россия думает, что подпишет мировое соглашение без репараций — не подпишет. Украина никогда не пойдёт на это", — приводит слова политика "Страна.ua".
Таким образом в Киеве прокомментировали законопроект, который поддержал комитет по внешним отношениям при Конгрессе США. Согласно документу, Россия сможет получить частичный доступ к своим замороженным зарубежным активам в обмен на выплату Украине репараций и прекращение вторжения. Мудра добавила, что без соблюдения этих условий Москва "не увидит средств, находящихся под санкциями США".
Напомним, ранее лидер фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия признал, что конфликт России и Украины мог бы завершиться весной 2022 года, если бы не влияние бывшего британского премьера Бориса Джонсона, который совсем не вовремя вмешался в ситуацию. В свою очередь, член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков объяснил, что нежелание Украины решить конфликт в прошлом году связано с нехваткой опыта и непониманием глобальных процессов.
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