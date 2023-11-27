На Украине исключили возможность "бесплатного" мира с Россией

Киев не подпишет никакого мирового соглашения, если оно не будет предусматривать выплаты репараций со стороны Москвы. Такое заявление сделала замминистра юстиции Украины Ирина Мудра.

"Если Россия думает, что подпишет мировое соглашение без репараций — не подпишет. Украина никогда не пойдёт на это", — приводит слова политика "Страна.ua".

Таким образом в Киеве прокомментировали законопроект, который поддержал комитет по внешним отношениям при Конгрессе США. Согласно документу, Россия сможет получить частичный доступ к своим замороженным зарубежным активам в обмен на выплату Украине репараций и прекращение вторжения. Мудра добавила, что без соблюдения этих условий Москва "не увидит средств, находящихся под санкциями США".