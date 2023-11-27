"Курс на повышение ставок": Политолог раскрыл, что стоит за заявлением Киева о репарациях

Условия, которые украинские власти выдвигают России, разрабатываются на Западе. Поэтому заявление замминистра юстиции страны Ирины Мудры о том, что Киев не пойдёт на мир без репараций, — это своего рода "курс на повышение ставок". Таким мнением в беседе с Лайфом поделился политолог Леонид Савин.

Эксперт отметил, что только англосаксы стояли, стоят и будут стоять за принятием решений в украинском конфликте и, конечно же, одна из их излюбленных стратегий ведения переговоров — это повышение ставок. Примечательно, что сейчас на Украине усугубляется ситуация с боеприпасами и в социально-экономической сфере, из-за чего ВСУ, естественно, не могут перейти в наступление, которое Киев обещал многие месяцы. Соответственно, возникают дебаты о том, что переговоров с Россией не будет, а если будут, то необходимы, мол, условия.

"Идёт курс на повышение ставок. При этом они понимают, что некоторые пункты никак не будут выполнены со стороны России. Они на это рассчитывают уже заранее, но что всё-таки это, так скажем, предмет торга и Москва будет вынуждена обсуждать, а потом идти на какие-то уступки. Соответственно, это будет приводить к подписанию какого-то итогового документа", — отметил собеседник Лайфа.

Савин убеждён, что нашей стране нужно не слушать, что говорят западные и киевские политики, необходимо вести спецоперацию дальше — до победы. Для этого, по мнению политолога, следует дойти до границ с Польшей, Румынией и Венгрией, так как если мы дойдём хотя бы до Киева, то часть Незалежной "всё равно останется в заложниках неонацистской идеологии".

В свою очередь политолог Дмитрий Солонников считает, что тему о необходимости переговоров практически каждый день муссируют российские СМИ. Из-за этого в мире складывается впечатление, что Москва, дескать, "выдохлась" и "ждёт не дождётся, когда же остановит спецоперацию". По мнению эксперта, РФ следует как можно скорее сменить стратегию, чтобы "не сдаваться по сценарию Запада".

"Если бы в России говорили, что мы собираемся победить в этой войне и Россия требует суда над украинским преступным режимом, а окончание СВО мы видим в том, что Украина будет полностью демилитаризована, денацифицирована и наши войска будут западнее Львова. Тогда бы про условия, выставляемые Россией как к мирному договору, говорили бы меньше", — резюмировал политолог в разговоре с Лайфом.