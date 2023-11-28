Загадка раскрыта: Росавтодор объяснился за укладку дорог в дождь и снег
Росавтодор: Асфальт можно класть при слабом морозе и моросящем дожде
В России дорожным службам нельзя укладывать асфальтобетонную смесь на мокрую поверхность, но современные технологии сохраняют высокое качество покрытия, даже если его укладывают при минус десяти градусах. Об этом сообщили NEWS.ru в Росавтодоре.
"На мокрую поверхность асфальтобетонную смесь укладывать, конечно, нельзя. Влага быстро охлаждает рыхлую смесь и препятствует прочному сцеплению слоёв. Но благодаря последним достижениям науки и техники обеспечить высокое качество покрытия возможно даже в слабый мороз. Проводить работы можно во время моросящего дождя и при температуре до минус десяти градусов", — пояснили в Росавтодоре.
Там также напомнили, что укладывать асфальт нельзя при отрицательной температуре с ветром скоростью более 6 м/с. Но с тёплыми смесями работать можно, если речь идёт о ликвидации аварийных и опасных дефектов зимой.
Ранее Лайф рассказывал, что Москву и Подмосковье 27 ноября накрыл аномальный снегопад. Так, сугробы выросли до 22 сантиметров, достигнув январских показателей. В столице за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 56%. Из-за метели сегодня, 27 ноября, в аэропортах Москвы задержано и отменено более 40 рейсов.
Агентство "Москва" / Александр Авилов