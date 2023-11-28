Загадка раскрыта: Росавтодор объяснился за укладку дорог в дождь и снег

В России дорожным службам нельзя укладывать асфальтобетонную смесь на мокрую поверхность, но современные технологии сохраняют высокое качество покрытия, даже если его укладывают при минус десяти градусах. Об этом сообщили NEWS.ru в Росавтодоре.

Там также напомнили, что укладывать асфальт нельзя при отрицательной температуре с ветром скоростью более 6 м/с. Но с тёплыми смесями работать можно, если речь идёт о ликвидации аварийных и опасных дефектов зимой.