В Киеве предрекли окончательный раскол между Зеленским и ВСУ

Оскорбления главкома Вооружённых сил Украины Валерия Залужного со стороны заместителя главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, члена правящей партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой может привести к открытому столкновению, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По словам аналитика, в украинской власти уже произошёл раскол — и кто-то должен понести за это расплату. Он считает, что Безуглая должна сложить с себя полномочия народного депутата и выйти из фракции. Если этого не произойдёт, то в дело может вмешаться армия.

Также Соскин заметил, что в этом скандале не последнюю роль играет Владимир Зеленский. Экс-советник Леонида Кучмы предположил, что военные могут потребовать от Зеленского, чтобы последний осудил поведение представителя своей партии.