В Киеве предрекли окончательный раскол между Зеленским и ВСУ
Экс-советник Соскин считает, что оскорбление Залужного приведёт к столкновению
Оскорбления главкома Вооружённых сил Украины Валерия Залужного со стороны заместителя главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, члена правящей партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой может привести к открытому столкновению, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По словам аналитика, в украинской власти уже произошёл раскол — и кто-то должен понести за это расплату. Он считает, что Безуглая должна сложить с себя полномочия народного депутата и выйти из фракции. Если этого не произойдёт, то в дело может вмешаться армия.
Также Соскин заметил, что в этом скандале не последнюю роль играет Владимир Зеленский. Экс-советник Леонида Кучмы предположил, что военные могут потребовать от Зеленского, чтобы последний осудил поведение представителя своей партии.
"Зеленский должен выступить и заявить, что он считает выступление Безуглой и её поведение неправильным. Если этого не будет, то мы входим в открытое столкновение", — заявил Соскин.
Напомним, ранее Безуглая заявила, что Залужный должен покинуть свой пост, так как он не представил план действий на следующий год. По словам парламентария, у военных нет никаких идей, а все их предложения сводятся к просьбам дать больше людей. На этом она не остановилась и на следующий день потребовала наказания для главкома ВСУ и генералитета в целом за провал контрнаступления, а также отсутствие плана продолжения боевых действий.
t.me / Zelenskiy / Official