Фигуранта громкого убийства подростка на Урале выпустили из СИЗО, но, по-видимому, ненадолго

Недавно в Челябинске из СИЗО выпустили фигуранта громкого дела об убийстве 17-летнего подростка — 19-летнего Саида Азизова. В апреле несколько приезжих напали на парня из-за ссоры в компьютерной игре и жестоко зарезали. Общественники говорят, что, по версии следователей, Азизов непосредственного участия в расправе не принимал, а только забрал телефон убитого. Однако многих насторожило, что после такого громкого дела его отпустили, учитывая, что ранее он уже попадал в сомнительные истории.

Момент нападения на подростка в Челябинске. Видео © t.me / Ural Mash

"Азизов мне заявил: "Если хочешь, обращайся в полицию, но мне всё равно ничего не будет: родители отмажут. А ты потом ходи и оглядывайся". Также оскорблял меня с мужем и вёл себя очень развязно", — приводит РИА "Новости" слова жительницы Челябинска Натальи, сына которой Азизов избил в августе 2020 года.

Женщина написала заявление, однако, по её словам, полицейские бездействовали, а ситуация начала меняться только после обращения в прокуратуру. Спустя пару месяцев Азизова оштрафовали на пять тысяч рублей в рамках административного дела. Между тем в ситуацию с апрельским убийством вмешался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"Председатель СКР вновь затребовал у исполняющего обязанности руководителя областного управления доклад о результатах расследования уголовного дела об убийстве подростка. Также он потребовал возбудить уголовное дело по факту избиения и угрозы убийством другому несовершеннолетнему", — отметили в ведомстве.