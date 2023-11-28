Путин: Гуманитарные науки на Западе заменяются "гендерными" лженауками

На Западе сегодня фактически отменяют классическое гуманитарное образование, заменяя его "гендерными" и прочими лженауками. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

"На Западе сейчас практикуют не только политику культуры отмены, но и фактически отмену гуманитарного образования. В результате примитивными становятся и культура, и образование. Многие классические предметы просто выбрасываются из западных учебных форматов, заменяются какими-то "гендерными" или тому подобными науками, лженауками", — сказал глава государства.