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28 ноября, 14:08

Путин: Гуманитарные науки на Западе заменяются "гендерными" лженауками

На Западе сегодня фактически отменяют классическое гуманитарное образование, заменяя его "гендерными" и прочими лженауками. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

"На Западе сейчас практикуют не только политику культуры отмены, но и фактически отмену гуманитарного образования. В результате примитивными становятся и культура, и образование. Многие классические предметы просто выбрасываются из западных учебных форматов, заменяются какими-то "гендерными" или тому подобными науками, лженауками", — сказал глава государства.

Ранее Путин в ходе этого же заседания заявил, что Россия сражается за свободу всего мира. По его словам, наша битва за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер. Президент также подчеркнул, что русофобия и другие формы расизма и неонацизма стали официальной идеологией элит Запада, которым не нужна большая Россия, они хотят расчленить и разграбить нас.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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