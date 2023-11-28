Путин: Гуманитарные науки на Западе заменяются "гендерными" лженауками
На Западе сегодня фактически отменяют классическое гуманитарное образование, заменяя его "гендерными" и прочими лженауками. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).
"На Западе сейчас практикуют не только политику культуры отмены, но и фактически отмену гуманитарного образования. В результате примитивными становятся и культура, и образование. Многие классические предметы просто выбрасываются из западных учебных форматов, заменяются какими-то "гендерными" или тому подобными науками, лженауками", — сказал глава государства.
Ранее Путин в ходе этого же заседания заявил, что Россия сражается за свободу всего мира. По его словам, наша битва за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер. Президент также подчеркнул, что русофобия и другие формы расизма и неонацизма стали официальной идеологией элит Запада, которым не нужна большая Россия, они хотят расчленить и разграбить нас.