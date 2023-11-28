Регион

Уведомления отключены

28 ноября, 14:01

Путин: Нам нужен настоящий прорыв в культурной жизни

Россия должна добиваться культурного прорыва, используя опыт прошлых поколений. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании 25-го Всемирного русского народного собора.

"Нам нужен настоящий прорыв в культурной жизни. И нам здесь есть чему поучиться у наших предков, которые и в традиционном, и, кстати, в авангардном искусстве задавали образцы", отметил глава государства.

Путин: Западные поисковые системы работают ангажировано, "отменяя" культуру РФ

Путин: Западные поисковые системы работают ангажировано, "отменяя" культуру РФ

Ранее в ходе того же выступления Владимир Путин заявил, что решение объявить 2024 год в России Годом семьи опирается на мнение и желание большинства граждан нашей страны. А до этого российский лидер отмечал, что основой развития современных технологий должна быть традиционная культура, которая, по мнению Путина, является "самым естественным этическим регулятором" технологического прогресса.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Марина Калегина
  • Новости
  • Путин
  • Культура

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров