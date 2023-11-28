Путин: Нам нужен настоящий прорыв в культурной жизни
Россия должна добиваться культурного прорыва, используя опыт прошлых поколений. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании 25-го Всемирного русского народного собора.
"Нам нужен настоящий прорыв в культурной жизни. И нам здесь есть чему поучиться у наших предков, которые и в традиционном, и, кстати, в авангардном искусстве задавали образцы", — отметил глава государства.
Ранее в ходе того же выступления Владимир Путин заявил, что решение объявить 2024 год в России Годом семьи опирается на мнение и желание большинства граждан нашей страны. А до этого российский лидер отмечал, что основой развития современных технологий должна быть традиционная культура, которая, по мнению Путина, является "самым естественным этическим регулятором" технологического прогресса.
LIFE / Павел Баранов