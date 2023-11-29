Politico назвала имя самого влиятельного человека Европы

На ежегодном мероприятии в Брюсселе газета Politico назвала "наиболее влиятельных персон" в уходящем году. Самым влиятельным человеком Европы в 2023 году стал лидер польской партии "Гражданская коалиция" Дональд Туск, сообщается на сайте издания.

"Теперь, после восьми лет правления Качиньского, страна находится на пороге новой эры Туска, и ветер перемен дует снова", — говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, что глава польской оппозиции является надеждой для центристов по всему континенту. Это связано с тем, что популистские силы в Европе переходят с позиций "маргиналов" во властные структуры. Напомним, что, по словам польского президента Анджея Дуды, оппозиционный Туск в настоящее время представляет собой одну из двух кандидатур на пост главы правительства страны.