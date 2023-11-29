Politico назвала имя самого влиятельного человека Европы
Politico: Дональд Туск стал самым влиятельным человеком Европы в 2023 году
Лидер польской партии "Гражданская коалиция" Дональд Туск. Обложка © ТАСС / ЕРА / OLIVIER HOSLET
На ежегодном мероприятии в Брюсселе газета Politico назвала "наиболее влиятельных персон" в уходящем году. Самым влиятельным человеком Европы в 2023 году стал лидер польской партии "Гражданская коалиция" Дональд Туск, сообщается на сайте издания.
"Теперь, после восьми лет правления Качиньского, страна находится на пороге новой эры Туска, и ветер перемен дует снова", — говорится в материале.
Журналисты подчеркнули, что глава польской оппозиции является надеждой для центристов по всему континенту. Это связано с тем, что популистские силы в Европе переходят с позиций "маргиналов" во властные структуры. Напомним, что, по словам польского президента Анджея Дуды, оппозиционный Туск в настоящее время представляет собой одну из двух кандидатур на пост главы правительства страны.
Ранее Politico определилась со званием "главный разрушитель года". Согласно опубликованным сведениям, им стала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Владимир Зеленский, которого газета назвала самым влиятельным человеком Европы в 2022 году, был удостоен другого звания: он стал "главным мечтателем года".