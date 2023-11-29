Чехия намерена арестовать два отеля в Карловых Варах, заподозрив их связь с Россией
Чехия планирует заморозить ещё два связанных с российскими организациями объекта
Финансово-аналитическое управление Чехии может заморозить ещё два связанных с Россией объекта недвижимости, пишет Чешское ТВ.
"Власти республики изучают другие российские активы, которые могут быть арестованы в рамках национальных санкций. В настоящее время ФАУ проводит расследование в отношении отелей, контролируемых российскими госорганизациями", — говорится в сообщении.
Речь идёт об отеле Ulrika в Карловых Варах, контролируемом, как утверждается, компанией "Связьинвестнефтехим", которая, в свою очередь, владеет долей в нефтяной компании "Татнефть".
Кроме того, под прицел власти республики попал отель "Московский двор" в тех же Карловых Варах, находящийся в собственности, как утверждается, государственной компании "Медицинский центр". После вхождения Крыма в состав России она начала вести деятельность на полуострове.
Также власти Чехии предлагают внести лица и организации из национального санкционного списка в санкционный список Евросоюза. Однако там ещё не дали ответа по этому поводу.
Напомним, Правительство Чехии одобрило заморозку российской государственной собственности на территории республики. Власти внесли компанию по управлению активами РФ за рубежом (ФГУП "Госзагрансобственность") в национальный санкционный список. После этого временного поверенного в делах Чехии в России Йиржи Чистецки вызвали в МИД РФ, ему выразили протест в связи с действиями Праги.
Zuma / TASS