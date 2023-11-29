Чехия намерена арестовать два отеля в Карловых Варах, заподозрив их связь с Россией

Финансово-аналитическое управление Чехии может заморозить ещё два связанных с Россией объекта недвижимости, пишет Чешское ТВ.

"Власти республики изучают другие российские активы, которые могут быть арестованы в рамках национальных санкций. В настоящее время ФАУ проводит расследование в отношении отелей, контролируемых российскими госорганизациями", — говорится в сообщении.

Речь идёт об отеле Ulrika в Карловых Варах, контролируемом, как утверждается, компанией "Связьинвестнефтехим", которая, в свою очередь, владеет долей в нефтяной компании "Татнефть".

Кроме того, под прицел власти республики попал отель "Московский двор" в тех же Карловых Варах, находящийся в собственности, как утверждается, государственной компании "Медицинский центр". После вхождения Крыма в состав России она начала вести деятельность на полуострове.