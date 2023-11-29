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29 ноября, 07:45

Чехия намерена арестовать два отеля в Карловых Варах, заподозрив их связь с Россией

Чехия планирует заморозить ещё два связанных с российскими организациями объекта

Финансово-аналитическое управление Чехии может заморозить ещё два связанных с Россией объекта недвижимости, пишет Чешское ТВ.

"Власти республики изучают другие российские активы, которые могут быть арестованы в рамках национальных санкций. В настоящее время ФАУ проводит расследование в отношении отелей, контролируемых российскими госорганизациями", — говорится в сообщении.

Речь идёт об отеле Ulrika в Карловых Варах, контролируемом, как утверждается, компанией "Связьинвестнефтехим", которая, в свою очередь, владеет долей в нефтяной компании "Татнефть".

Кроме того, под прицел власти республики попал отель "Московский двор" в тех же Карловых Варах, находящийся в собственности, как утверждается, государственной компании "Медицинский центр". После вхождения Крыма в состав России она начала вести деятельность на полуострове.

Также власти Чехии предлагают внести лица и организации из национального санкционного списка в санкционный список Евросоюза. Однако там ещё не дали ответа по этому поводу.

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Напомним, Правительство Чехии одобрило заморозку российской государственной собственности на территории республики. Власти внесли компанию по управлению активами РФ за рубежом (ФГУП "Госзагрансобственность") в национальный санкционный список. После этого временного поверенного в делах Чехии в России Йиржи Чистецки вызвали в МИД РФ, ему выразили протест в связи с действиями Праги.

Обложка ©

Zuma / TASS

Матвей Константинов
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