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Врач объяснил, почему операция на носовой перегородке не имеет никакого отношения к красоте

Врач Фуки: Искривлённая перегородка не влияет на форму носа

29 ноября, 09:36
<p>Операция на носовой перегородке не имеет никакого отношения к красоте. Обложка © Shutterstock</p>

Операция на носовой перегородке не имеет никакого отношения к красоте. Обложка © Shutterstock

Сегодня к операции по исправлению носовой перегородки принято относиться с некоторой долей скепсиса. За это, может быть, стоит сказать "спасибо" селебрити, которые маскируют желание сделать пластику носа медицинскими проблемами. При этом, как рассказал Лайфу врач-оториноларинголог Евгений Фуки, чаще всего искривлённая перегородка никак не влияет на форму носа.

"С эстетической точки зрения это незаметно в большинстве случаев. Только когда искривление достаточно сильное, человек, приподняв голову, может увидеть в зеркале, что одна ноздря у него меньше другой. Другое дело, что искривление перегородки может доставлять серьёзный дискомфорт и влиять на качество жизни", — подчеркнул врач-оториноларинголог высшей категории "СМ-Клиники" и кандидат медицинских наук.

Одна из основных проблем, к которым приводит искривлённая перегородка, — нарушение дыхания. Если искривление достаточно сильное, человек дышит будто бы одной ноздрёй.

Евгений Фуки

Врач-оториноларинголог высшей категории "СМ-Клиники" и кандидат медицинских наук

<p>Одна из основных проблем, к которым приводит искривлённая перегородка, — нарушение дыхания. Если искривление достаточно сильное, человек дышит будто бы одной ноздрёй.</p>
<p>Одна из основных проблем, к которым приводит искривлённая перегородка, — нарушение дыхания. Если искривление достаточно сильное, человек дышит будто бы одной ноздрёй.</p>

Такое дыхание может увеличить риск воспалительных заболеваний полости носа (в частности, гайморита), так как ноздря плохо "промывается" воздухом, отмечает собеседник Лайфа. Из-за плохого потока воздуха пациент чаще дышит, что приводит к пересыханию слизистой и опять же делает нос, первый "пост" иммунной системы организма, более уязвимым перед вирусами и бактериями. И это не говоря уже о храпе и проблемах с обонянием, которые часто возникают в этом случае.

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"Современные операции по исправлению носовой перегородки — эффективные, безопасные и, что немаловажно для пациентов, малотравматичные. Полная реабилитация, в зависимости от конкретного случая, может продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев. Ограничения потом довольно стандартные: запрет на тяжёлые физические нагрузки, посещение бани и сауны, а также — единственное специфическое ограничение — высмаркивание", — добавил врач.

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Ранее Лайф писал, что обычный насморк может пройти и без лекарств, нужно только регулярно прочищать нос от слизи. Особенной терапии насморк не требует. Достаточно лишь правильно сморкаться для облегчения дыхания.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев

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