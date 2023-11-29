Врач объяснил, почему операция на носовой перегородке не имеет никакого отношения к красоте
Врач Фуки: Искривлённая перегородка не влияет на форму носа
Операция на носовой перегородке не имеет никакого отношения к красоте. Обложка © Shutterstock
Сегодня к операции по исправлению носовой перегородки принято относиться с некоторой долей скепсиса. За это, может быть, стоит сказать "спасибо" селебрити, которые маскируют желание сделать пластику носа медицинскими проблемами. При этом, как рассказал Лайфу врач-оториноларинголог Евгений Фуки, чаще всего искривлённая перегородка никак не влияет на форму носа.
"С эстетической точки зрения это незаметно в большинстве случаев. Только когда искривление достаточно сильное, человек, приподняв голову, может увидеть в зеркале, что одна ноздря у него меньше другой. Другое дело, что искривление перегородки может доставлять серьёзный дискомфорт и влиять на качество жизни", — подчеркнул врач-оториноларинголог высшей категории "СМ-Клиники" и кандидат медицинских наук.
Одна из основных проблем, к которым приводит искривлённая перегородка, — нарушение дыхания. Если искривление достаточно сильное, человек дышит будто бы одной ноздрёй.
Такое дыхание может увеличить риск воспалительных заболеваний полости носа (в частности, гайморита), так как ноздря плохо "промывается" воздухом, отмечает собеседник Лайфа. Из-за плохого потока воздуха пациент чаще дышит, что приводит к пересыханию слизистой и опять же делает нос, первый "пост" иммунной системы организма, более уязвимым перед вирусами и бактериями. И это не говоря уже о храпе и проблемах с обонянием, которые часто возникают в этом случае.
"Современные операции по исправлению носовой перегородки — эффективные, безопасные и, что немаловажно для пациентов, малотравматичные. Полная реабилитация, в зависимости от конкретного случая, может продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев. Ограничения потом довольно стандартные: запрет на тяжёлые физические нагрузки, посещение бани и сауны, а также — единственное специфическое ограничение — высмаркивание", — добавил врач.
Ранее Лайф писал, что обычный насморк может пройти и без лекарств, нужно только регулярно прочищать нос от слизи. Особенной терапии насморк не требует. Достаточно лишь правильно сморкаться для облегчения дыхания.