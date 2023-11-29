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Президенты России и Узбекистана Путин и Мирзиёев обсудили двусторонние отношения

29 ноября, 09:41
<p>Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев регулярно созваниваются и проводят встречи. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67142/photos/67014" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев регулярно созваниваются и проводят встречи. Фото © Kremlin.ru

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили этим утром по телефону вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщил журналистам в среду, 29 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Обсудили текущие вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе продолжающуюся реализацию договорённостей, достигнутых в ходе недавнего визита президента Узбекистана в Москву", проинформировал представитель Кремля.

Путин принял приглашение Мирзиёева посетить Узбекистан

Путин принял приглашение Мирзиёева посетить Узбекистан

Напомним, что месяц назад, после завершения официальных переговоров в Пекине, российский лидер Владимир Путин провёл неофициальную встречу с президентами Узбекистана и Казахстана. А до этого Мирзиёев посещал Москву, где президент России лично прокатил его на внедорожнике Aurus Komendant. Глава государства показал автомобиль и сам сел за руль.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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