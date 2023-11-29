Президенты России и Узбекистана Путин и Мирзиёев обсудили двусторонние отношения

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили этим утром по телефону вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщил журналистам в среду, 29 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.