Президенты России и Узбекистана Путин и Мирзиёев обсудили двусторонние отношения
Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев регулярно созваниваются и проводят встречи. Фото © Kremlin.ru
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили этим утром по телефону вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщил журналистам в среду, 29 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Обсудили текущие вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе продолжающуюся реализацию договорённостей, достигнутых в ходе недавнего визита президента Узбекистана в Москву", — проинформировал представитель Кремля.
Напомним, что месяц назад, после завершения официальных переговоров в Пекине, российский лидер Владимир Путин провёл неофициальную встречу с президентами Узбекистана и Казахстана. А до этого Мирзиёев посещал Москву, где президент России лично прокатил его на внедорожнике Aurus Komendant. Глава государства показал автомобиль и сам сел за руль.