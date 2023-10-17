Путин провёл неформальную встречу с президентами двух стран в Пекине
Песков: Путин провёл неформальную встречу с Токаевым и Мирзиёевым
Президент России Владимир Путин после завершения официальных переговоров в Пекине провёл неофициальную встречу с президентами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиёевым и Касымом-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
"Лидеры России, Казахстана и Узбекистана по завершении официальных рабочих контактов в Пекине провели неформальную встречу, где продолжили обсуждение текущих вопросов, в том числе в развитие разговоров, которые состоялись несколько дней назад в Бишкеке", — сообщил представитель Кремля.
Ранее Владимир Путин рассказывал, что отпраздновал день рождения в этом году, "сообразив на троих" с коллегами. День рождения президента был 7 октября. В этот день его посетили с визитом президенты Казахстана и Узбекистана — Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев.
Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом для участия в форуме "Один пояс — один путь". У главы государства также запланирован ряд двусторонних переговоров: он уже провёл встречи с премьер-министром Венгрии Орбаном, президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьером Таиланда Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом и главой Правительства Пакистана Анваром-уль-Хак Какаром. А на завтра у президента РФ запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Сегодня главы России и Китая сфотографировались вместе.
ТАСС / POOL / Григорий Сысоев