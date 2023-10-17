Путин провёл неформальную встречу с президентами двух стран в Пекине

Президент России Владимир Путин после завершения официальных переговоров в Пекине провёл неофициальную встречу с президентами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиёевым и Касымом-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

"Лидеры России, Казахстана и Узбекистана по завершении официальных рабочих контактов в Пекине провели неформальную встречу, где продолжили обсуждение текущих вопросов, в том числе в развитие разговоров, которые состоялись несколько дней назад в Бишкеке", — сообщил представитель Кремля.