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17 октября, 17:34

Путин, комментируя слова Байдена о "подавлении", пошутил о задачах США

Путин: Если у Запада нет задач, кроме отношений с Россией, то это "неплохо"

Если у Запада нет задач, кроме построения отношений с Россией, то это "неплохо". Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, комментируя слова главы Белого дома Джо Байдена о намерении "подавить" российского лидера.

Путин, комментируя слова Байдена о "подавлении", пошутил о задачах США. Видео © LIFE

"Президент Байден, безусловно, один из самых опытных политиков в мире. В целом по времени пребывания в высших эшелонах власти... Знает, какие задачи ставить, как их добиваться. Если у них (Коллективного Запада. — Прим. Лайфа) других задач нет — это в известном смысле и неплохо", — сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Как отметил президент, США "протокольно улыбаются, хлопают всех по плечу", но уважение к окружающим заключается в том, чтобы учитывать их интересы. И тогда, по словам Путина, не нужно будет никого подавлять.

Путин ответил Байдену: Интересы России подавить невозможно

Путин ответил Байдену: Интересы России подавить невозможно

Ранее, говоря о целях возможного второго срока на посту главы Штатов, Байден сообщил, что намерен урегулировать конфликт на Ближнем Востоке и "подавить" российское руководство. Он утверждает, что у США есть большие возможности сделать мир лучше. В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя намерения Байдена, заявил, что тот не сможет этого сделать, в том числе из-за старческой деменции.

Обложка ©

Кremlin.ru

Наталья Исакова
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