Путин, комментируя слова Байдена о "подавлении", пошутил о задачах США
Путин: Если у Запада нет задач, кроме отношений с Россией, то это "неплохо"
Если у Запада нет задач, кроме построения отношений с Россией, то это "неплохо". Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, комментируя слова главы Белого дома Джо Байдена о намерении "подавить" российского лидера.
Путин, комментируя слова Байдена о "подавлении", пошутил о задачах США. Видео © LIFE
"Президент Байден, безусловно, один из самых опытных политиков в мире. В целом по времени пребывания в высших эшелонах власти... Знает, какие задачи ставить, как их добиваться. Если у них (Коллективного Запада. — Прим. Лайфа) других задач нет — это в известном смысле и неплохо", — сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.
Как отметил президент, США "протокольно улыбаются, хлопают всех по плечу", но уважение к окружающим заключается в том, чтобы учитывать их интересы. И тогда, по словам Путина, не нужно будет никого подавлять.
Ранее, говоря о целях возможного второго срока на посту главы Штатов, Байден сообщил, что намерен урегулировать конфликт на Ближнем Востоке и "подавить" российское руководство. Он утверждает, что у США есть большие возможности сделать мир лучше. В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя намерения Байдена, заявил, что тот не сможет этого сделать, в том числе из-за старческой деменции.