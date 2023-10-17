Если у Запада нет задач, кроме построения отношений с Россией, то это "неплохо". Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, комментируя слова главы Белого дома Джо Байдена о намерении "подавить" российского лидера.

Путин, комментируя слова Байдена о "подавлении", пошутил о задачах США. Видео © LIFE

"Президент Байден, безусловно, один из самых опытных политиков в мире. В целом по времени пребывания в высших эшелонах власти... Знает, какие задачи ставить, как их добиваться. Если у них (Коллективного Запада. — Прим. Лайфа) других задач нет — это в известном смысле и неплохо", — сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.