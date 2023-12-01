Отмечаем День невролога: Какие болезни лечит этот врач Среди большого числа медицинских праздников есть дата, посвящённая врачам, лечащим нашу нервную систему. Это Международный день невролога. Об истории и традициях праздника, специалистах этой профессии Life.ru рассказывает сегодня. 30 ноября, 21:01 Ежегодно 1 декабря отмечается Международный день невролога. Фото © DCStudio / Freepik

Неврология — это область медицины, которая изучает строение, функционирование и заболевания нервной системы, включая мозг, нервы и их взаимодействие с другими системами организма. Эта междисциплинарная область объединяет в себе знания и методы различных наук, таких как анатомия, физиология, хирургия, нейропсихология и нейробиология. Неврология охватывает диагностику, лечение и профилактику заболеваний и нарушений, связанных с нервной системой, таких как эпилепсия, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и многие другие. Лечение заболеваний нервной системы может включать в себя медикаменты, физиотерапию, физкультуру, мануальную терапию, хирургические вмешательства и другие методы.

Когда и как отмечают День невролога

1 декабря каждый год проходит Международный день невролога. Дата пока не получила широкого распространения в других странах. В России это неофициальный праздник и он не считается государственным выходным днём. Однако каждый год в этот день в медицинских учреждениях поздравляют лучших работников и вручают им награды. Кроме того, в этот день часто организуют профессиональные мероприятия, такие как конференции, семинары и симпозиумы, где доктора могут представить свои доклады и узнать о современных проблемах отрасли, поделиться опытом. В прессе и на телевидении появляются тематические материалы.

История неврологии

Папирус Смита (1500 г. до н.э.) является одним из самых древних источников медицинского знания. В нём содержится первое упоминание о неврологическом расстройстве. Впоследствии разные аспекты неврологии рассматривались в работах Гиппократа, Рази, Ибн Сины.

Впервые термин "неврология" появился в английском переводе книги Томаса Виллизия "Анатомия головного мозга" (1664 г). А как отдельная наука неврология зародилась в 1860 году, когда в Сальпетриере под Парижем было создано первое неврологическое отделение под началом Жана Мартена Шарко.

В России нервные болезни изучались в частном порядке и только в 1835 году на медицинском факультете Московского университета они получили свой отдельный курс. В нём рассматривались такие патологии, как энцефалит, менингит, арахноидит, миелит, неврит, невралгия.

Врачи-неврологи изучают устройство и функционирование центральной и периферической нервной системы. Фото © DCStudio / Freepik

В 1869 году в Московском университете благодаря профессору Алексею Яковлевичу Кожевникову была создана первая кафедра нервных болезней в России. Это событие можно считать днём рождения неврологии как самостоятельной науки в нашей стране. А.Я. Кожевников также написал первый русский учебник по нервным болезням (1883 г).

В Петербурге первая неврологическая клиника при медико-хирургической академии была открыта в 1881 г.

Огромный вклад в развитие неврологии внёс великий русский учёный Иван Петрович Павлов. Он изучал физиологические рефлексы, создал основанное на свойствах нервной системы учение о темпераментах, а также учение об экспериментальных неврозах. За свои исследования Павлов получил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии в 1904 году.

Другой гигант российской науки — Владимир Михайлович Бехтерев — также является одним из основоположников российской неврологии. В 1907 году он создал в Санкт-Петербурге психоневрологический институт — первый в мире научный центр, где изучали человека во всех его аспектах, включая психологию, психиатрию, неврологию. Этот институт был не только исследовательским, но и образовательным учреждением. Сейчас он носит имя своего основателя.

Что лечит невролог

Невролог — это врач, который специализируется на диагностике и лечении заболеваний нервной системы. Сюда входят головной и спинной мозг, нервы и мышцы. Неврологи обучены исследовать, диагностировать и лечить широкий спектр заболеваний, поражающих нервную систему, включая, помимо прочего:

1. Неврологические расстройства. Неврологи диагностируют и лечат различные неврологические расстройства, такие как эпилепсия, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, инсульт, мигрень и невропатия.

2. Травмы головного и спинного мозга. Они также лечат состояния, связанные с травмами головного и спинного мозга, включая черепно-мозговые травмы (ЧМТ) и травмы спинного мозга.

3. Нервно-мышечные расстройства. Неврологи занимаются диагностикой и лечением нервно-мышечных расстройств, таких как мышечная дистрофия, миастения и боковой амиотрофический склероз (БАС).

4. Заболевания периферической нервной системы. Состояния, поражающие периферическую нервную систему, такие как периферическая невропатия и радикулопатия, входят в сферу компетенции невролога.

5. Головные боли и мигрень. Пациенты, страдающие хроническими головными болями или мигренью, часто обращаются за помощью к неврологам для диагностики и лечения.

6. Расстройства сна. Некоторые неврологи специализируются на медицине сна и занимаются диагностикой и лечением нарушений сна, таких как бессонница, апноэ во сне, нарколепсия и синдром беспокойных ног.

7. Двигательные расстройства. Неврологи также уделяют особое внимание двигательным расстройствам, таким как тремор, дистония и болезнь Хантингтона.

8. Цереброваскулярные заболевания. Состояния, связанные с кровеносными сосудами головного мозга, такие как инсульты и транзиторные ишемические атаки (ТИА), лечатся неврологами.

9. Инфекции нервной системы. Неврологи также могут заниматься диагностикой и лечением инфекций, поражающих нервную систему, включая менингит и энцефалит.

10. Аутоиммунные расстройства, влияющие на нервную систему. Такие состояния, как рассеянный склероз, подпадают под сферу компетенции неврологии из-за их воздействия на центральную нервную систему.

Обучение и экспертиза

Неврологи проходят обширную медицинскую подготовку, которая включает четыре года обучения в медицинском вузе с последующей годичной стажировкой по внутренним болезням или хирургии. После первоначального обучения они проходят программу ординатуры по неврологии, которая обычно длится три-четыре года. Некоторые неврологи могут выбрать дополнительную стажировку по таким узким специальностям, как эпилепсия, двигательные расстройства, нервно-мышечная медицина или сосудистая неврология.

Диагностические процедуры

Чтобы точно диагностировать неврологические состояния, неврологи используют различные диагностические процедуры, включая неврологические обследования, визуализирующие исследования (например, МРТ или КТ), электроэнцефалографию (ЭЭГ), электромиографию (ЭМГ), исследования нервной проводимости (NCS), люмбальную пункцию (спинномозговую пункцию) и другие специализированные тесты, основанные на конкретном исследуемом состоянии.

Зачем невролог просит дотронуться до кончика носа

Просьба невролога дотронуться до кончика носа обычно связана с неврологическим тестом, являющимся частью неврологического обследования. Этот тест может помочь оценить состояние координации и функции двигательной системы. Пациенту предлагают закрыть глаза и с помощью пальца одной руки коснуться кончика своего носа, а затем переключиться на касание пальцем другой руки. Невролог наблюдает за выполнением этой задачи и оценивает координацию, точность и плавность движений пациента.

Тест может быть полезен для выявления нарушений координации и контроля движений, которые связаны с определёнными неврологическими состояниями: атаксией, координаторными расстройствами, инсультом и сотрясением мозга.

Если вы не знаете, какие заболевания лечит невролог, то с этим вопросом вам поможет разобраться врач-невролог Екатерина Марченко. Видео © YouTube / "Клиника Online"

Подходы к лечению

После постановки диагноза неврологи разрабатывают комплексные планы лечения с учётом уникальных потребностей каждого пациента. Подходы к лечению могут включать медикаментозное лечение, физиотерапию, трудотерапию, логопедию, хирургическое вмешательство (в таких случаях, как глубокая стимуляция мозга при двигательных расстройствах), изменение образа жизни, консультирование пациентов и их семей, а также координацию с другими медицинскими работниками, когда это необходимо.

Таким образом, неврологи играют решающую роль в диагностике и лечении широкого спектра неврологических заболеваний, которые влияют на центральную и периферическую нервную систему. Их опыт охватывает как острые состояния, такие как инсульт, так и хронические, такие как болезнь Паркинсона или эпилепсия.

Невролог и невропатолог, в чём разница?

Основное различие между неврологом и невропатологом заключается в области их специализации.

Невропатолог и невролог — это два термина, которые используются при обращении к одному и тому же врачу. Фото © DCStudio / freepik

Невролог — это врач, который специализируется на диагностике и лечении заболеваний нервной системы, включая головной, спинной мозг и периферические нервы. Неврологи лечат широкий спектр заболеваний, таких как инсульт, эпилепсия, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. Они используют различные диагностические тесты, включая МРТ, КТ и ЭЭГ, чтобы определить причину симптомов и разработать план лечения.

С другой стороны, невропатолог — это специалист, который специализируется на изучении структуры и функции нервной системы, особенно в контексте заболеваний. Невропатологи исследуют образцы тканей, например биоптаты головного мозга или образцы аутопсии, чтобы определить наличие и природу неврологических расстройств. Они тесно сотрудничают с неврологами, помогая диагностировать и лечить пациентов, но их основное внимание уделяется изучению больных тканей, а не самого пациента.

Несмотря на эти различия, в Международный день невролога можно смело поздравлять и неврологов, и невропатологов, отдавая должное этим специалистам, берегущим нашу нервную систему и лечащим её.

Авторы Андрей Соколов