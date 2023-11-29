Сын российского миллиардера Пумпянского выиграл суд ЕС по санкциям из-за Украины
Суд ЕС исключил Александра Пумпянского из санкционного списка
Александр Пумпянский. Обложка © ТАСС / Анна Майорова
Суд ЕС исключил из санкционного списка сына российского предпринимателя Дмитрия Пумпянского, гражданина Швейцарии Александра Пумпянского. Об этом говорится на сайте суда.
В соответствии с решением суда совет ЕС не смог в полной мере доказать причастность Пумпянского к "действиям, угрожающим территориальной целостности и независимости Украины". Инстанция, однако, не удовлетворила требование возместить моральный ущерб Пумпянскому, который оценили в 100 тысяч евро. Но ему оплатят судебные издержки.
Напомним, что европейские страны довольно долго не могли договориться насчёт нового пакета санкций, но 21 июня он всё-таки был согласован, несмотря на все усилия Венгрии и Греции — противников новых ограничений. 11-й пакет санкций ЕС в отношении России касается 70 человек, 30 юридических лиц, а также поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба".