Сын российского миллиардера Пумпянского выиграл суд ЕС по санкциям из-за Украины

Суд ЕС исключил из санкционного списка сына российского предпринимателя Дмитрия Пумпянского, гражданина Швейцарии Александра Пумпянского. Об этом говорится на сайте суда.

В соответствии с решением суда совет ЕС не смог в полной мере доказать причастность Пумпянского к "действиям, угрожающим территориальной целостности и независимости Украины". Инстанция, однако, не удовлетворила требование возместить моральный ущерб Пумпянскому, который оценили в 100 тысяч евро. Но ему оплатят судебные издержки.