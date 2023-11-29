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29 ноября, 13:36

Минкульт объяснил, с чем был связан отзыв прокатного удостоверения у "Айты"

Минкульт отозвал у "Айты" прокатное удостоверение из-за недовольства зрителей

<p>Кадр © "Айта". Режиссёр и сценарист Степан Бурнашёв / <a href="https://www.kinopoisk.ru/film/5104425/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk.ru</a></p>

Кадр © "Айта". Режиссёр и сценарист Степан Бурнашёв / Kinopoisk.ru

Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма "Айта", снятого якутским режиссёром Степаном Бурнашёвым, из-за негативной реакции зрителей, объяснила глава ведомства Ольга Любимова.

Она обратила внимание на то, как общество болезненно относится к любому упоминанию межнациональной розни, поскольку это довольно спорная тема. Исключением не стал и фильм "Айта". Он участвовал в фестивалях, был представлен в российских кинотеатрах и вызвал большую критику, когда появился на онлайн-платформах.

"Были направлены сотни обращений людей, которые увидели этот фильм немного иначе. Наши коллеги из Роскомнадзора приостановили онлайн-прокат этой картины, мы отозвали прокатное удостоверение", — заявила Любимова в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме.

Вместе с тем она добавила, что представители министерства уже встречались с режиссёром "Айты", с которым теперь вместе планируют трудиться и стараться "делать более тактичными такие темы, которые могут вызвать раздражение в современном обществе".

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Напомним, в сентябре Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма "Айта", за который вступился глава Якутии. Кинокартина стала самой кассовой якутской лентой в истории. Роскомнадзор увидел продвижение идей национального неравенства, после чего фильм был удалён из российских видеосервисов.

Николь Вербер
  • Новости
  • Минкульт РФ
  • Ольга Любимова
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
  • Саха (Якутия), Республика

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