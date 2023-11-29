Минкульт объяснил, с чем был связан отзыв прокатного удостоверения у "Айты"
Минкульт отозвал у "Айты" прокатное удостоверение из-за недовольства зрителей
Кадр © "Айта". Режиссёр и сценарист Степан Бурнашёв / Kinopoisk.ru
Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма "Айта", снятого якутским режиссёром Степаном Бурнашёвым, из-за негативной реакции зрителей, объяснила глава ведомства Ольга Любимова.
Она обратила внимание на то, как общество болезненно относится к любому упоминанию межнациональной розни, поскольку это довольно спорная тема. Исключением не стал и фильм "Айта". Он участвовал в фестивалях, был представлен в российских кинотеатрах и вызвал большую критику, когда появился на онлайн-платформах.
"Были направлены сотни обращений людей, которые увидели этот фильм немного иначе. Наши коллеги из Роскомнадзора приостановили онлайн-прокат этой картины, мы отозвали прокатное удостоверение", — заявила Любимова в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме.
Вместе с тем она добавила, что представители министерства уже встречались с режиссёром "Айты", с которым теперь вместе планируют трудиться и стараться "делать более тактичными такие темы, которые могут вызвать раздражение в современном обществе".
Напомним, в сентябре Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма "Айта", за который вступился глава Якутии. Кинокартина стала самой кассовой якутской лентой в истории. Роскомнадзор увидел продвижение идей национального неравенства, после чего фильм был удалён из российских видеосервисов.