Диетолог Мухина рассказала о согревающем эффекте паштета и сала зимой

Согреться в холодную погоду поможет энергоёмкая пища с высоким содержанием белков и жиров, заявила доктор медицинских наук Марият Мухина. К продуктам-отопителям можно отнести паштет, жирное мясо, бульоны, сало и каши с сухофруктами, поделилась она с "Москвой 24".

Врач-диетолог напомнила, что паштет зачастую готовится из субпродуктов с большим добавлением масла. Такое блюдо легко усваивается, улучшая терморегуляцию. Это особенно полезно для лёгочной системы, которая зимой находится под нагрузкой.

"Чтобы её укрепить, можно добавлять в паштет лёгкие животных. В них содержится сурфактант, необходимый для хорошей работы лёгочной ткани", — объяснила специалист.

А вот преимуществом куриного бульона является присутствие в нём лизоцима — вещества, убивающего бактерии. В случае с салом же достаточно 30-граммового кусочка в день, чтобы согреться и укрепить иммунитет, уверена Мухина. Ещё можно поэкспериментировать со специями.

"Когда мы едим что-то острое, то чувствуем жар. Поэтому, чтобы согреться, в блюдо можно добавлять красный перец", — резюмировала врач.