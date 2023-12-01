10 питомцев, которых назвать фотогеничными язык не поворачивается, зато смешными — ещё как
Казалось бы, кошки да собачки — самые очаровательные существа на планете. Но даже среди них есть те, кто ужасно получается на фотографиях. Собрали 10 как раз таких кадров, которые точно поднимут вам настроение.
"ЭТА альпака из зоопарка..." — herpaderp420.
Фото © Imgur / herpaderp420
"Мой пёс похвастаться фотогеничностью не может", — Whos_In_My_Pants.
Фото © Reddit / Whos_In_My_Pants
"Мой кот в детстве... Лучше фотографий нет", — GoddessSt3lla.
Фото © Reddit / GoddessSt3lla
"Когда официант проходит мимо твоего столика с едой, но это не твой заказ..." — polakaco.
Фото © Reddit / polakaco
"У кого-нибудь ещё есть такой же нефотогеничный кот, как мой?" — mildewfloorboard.
Фото © Reddit / mildewfloorboard
"Собака моего друга улыбается как человек. Супер дико", — ForcefulGoogle.
Фото © Reddit / ForcefulGoogle
"Это милая мордочка... или не очень", — JulesDrools.
Фото © Reddit / JulesDrools
"Лучшее селфи, что я когда-либо видел", — Available_Subject.
Фото © Reddit / Available_Subject
"Мои чудики", — MajorEC123.
Фото © Reddit / MajorEC123
"Тигр не очень хорош в том, чтобы быть тигром", — BurntChicken07.
Фото © Reddit / BurntChicken07
Reddit / Whos_In_My_Pants / Available_Subject