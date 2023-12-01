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1 декабря, 05:00

10 питомцев, которых назвать фотогеничными язык не поворачивается, зато смешными — ещё как

Казалось бы, кошки да собачки — самые очаровательные существа на планете. Но даже среди них есть те, кто ужасно получается на фотографиях. Собрали 10 как раз таких кадров, которые точно поднимут вам настроение.

"ЭТА альпака из зоопарка..." herpaderp420.

Фото © Imgur / herpaderp420

Фото © Imgur / herpaderp420

"Мой пёс похвастаться фотогеничностью не может", — Whos_In_My_Pants.

Фото © Reddit / Whos_In_My_Pants

Фото © Reddit / Whos_In_My_Pants

"Мой кот в детстве... Лучше фотографий нет", — GoddessSt3lla.

Фото © Reddit / GoddessSt3lla

Фото © Reddit / GoddessSt3lla

"Когда официант проходит мимо твоего столика с едой, но это не твой заказ..." polakaco.

Фото © Reddit / polakaco

Фото © Reddit / polakaco

"У кого-нибудь ещё есть такой же нефотогеничный кот, как мой?" mildewfloorboard.

Фото © Reddit / mildewfloorboard

Фото © Reddit / mildewfloorboard

"Собака моего друга улыбается как человек. Супер дико", — ForcefulGoogle.

Фото © Reddit / ForcefulGoogle

Фото © Reddit / ForcefulGoogle

"Это милая мордочка... или не очень", — JulesDrools.

Фото © Reddit / JulesDrools

Фото © Reddit / JulesDrools

"Лучшее селфи, что я когда-либо видел", — Available_Subject.

Фото © Reddit / Available_Subject

Фото © Reddit / Available_Subject

"Мои чудики", — MajorEC123.

Фото © Reddit / MajorEC123

Фото © Reddit / MajorEC123

"Тигр не очень хорош в том, чтобы быть тигром", — BurntChicken07.

Фото © Reddit / BurntChicken07

Фото © Reddit / BurntChicken07

10 питомцев, у которых ума на вид как у тапка, но мы за это их и любим

10 питомцев, у которых ума на вид как у тапка, но мы за это их и любим

Обложка ©

Reddit / Whos_In_My_Pants / Available_Subject

Сергей Трофимов
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