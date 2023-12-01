10 питомцев, которых назвать фотогеничными язык не поворачивается, зато смешными — ещё как

"ЭТА альпака из зоопарка..." — herpaderp420.

Фото © Imgur / herpaderp420

"Мой пёс похвастаться фотогеничностью не может", — Whos_In_My_Pants.

Фото © Reddit / Whos_In_My_Pants

"Мой кот в детстве... Лучше фотографий нет", — GoddessSt3lla.

Фото © Reddit / GoddessSt3lla

"Когда официант проходит мимо твоего столика с едой, но это не твой заказ..." — polakaco.

Фото © Reddit / polakaco

"У кого-нибудь ещё есть такой же нефотогеничный кот, как мой?" — mildewfloorboard.

Фото © Reddit / mildewfloorboard

"Собака моего друга улыбается как человек. Супер дико", — ForcefulGoogle.

Фото © Reddit / ForcefulGoogle

"Это милая мордочка... или не очень", — JulesDrools.

Фото © Reddit / JulesDrools

"Лучшее селфи, что я когда-либо видел", — Available_Subject.

Фото © Reddit / Available_Subject

Фото © Reddit / MajorEC123

"Тигр не очень хорош в том, чтобы быть тигром", — BurntChicken07.