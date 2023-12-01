Будет портить ей жизнь: Таролог раскрыла незавидное будущее сбежавшей в США певицы Наргиз

Певице Наргиз Закировой надолго будет закрыт доступ в Россию, но лет через пять она может вернуться. О судьбе скандальной артистки интернет-издание "Подмосковье сегодня" побеседовало с тарологом Натальей Петровой.

"До этого момента у неё практически не будет концертов, доходы упадут ещё сильнее. <...> Может усугубиться проблема с алкоголем. Зависимость будет портить ей жизнь", — считает эзотерик.