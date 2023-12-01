Будет портить ей жизнь: Таролог раскрыла незавидное будущее сбежавшей в США певицы Наргиз
Таролог Попова: У Наргиз Закировой может усугубиться проблема с алкоголем
Певица Наргиз Закирова. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Nargiz Zakirova
Певице Наргиз Закировой надолго будет закрыт доступ в Россию, но лет через пять она может вернуться. О судьбе скандальной артистки интернет-издание "Подмосковье сегодня" побеседовало с тарологом Натальей Петровой.
"До этого момента у неё практически не будет концертов, доходы упадут ещё сильнее. <...> Может усугубиться проблема с алкоголем. Зависимость будет портить ей жизнь", — считает эзотерик.
Сейчас невозможно точно определить, помогала ли Закирова ВСУ. Но, по мнению Поповой, какие-то переводы были, причём певица кому-то выражала таким образом благодарность.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ проверит Наргиз Закирову на предмет финансирования ВСУ. А продюсер Максим Фадеев заявления певицы, сделанные во время пранка Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова), посчитал экстремизмом и призвал отменить концерты дяди артистки Фарруха Закирова, который продолжает кормиться за счёт России.