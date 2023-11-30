Дерматолог раскрыла, в какое время дня нужно покупать ботинки, чтобы не страдать зимой

Изменение температуры воздуха может стать источником различных проблем для кожи стоп. Среди основных — сухость кожи, трещины, запах пота, врастание ногтя. Однако с помощью правильного ухода и заботы о стопах можно предотвратить многие из этих проблем. Как в зимнее время позаботиться о ногах, Лайфу рассказала врач-дерматолог Александра Филёва.

Один из ключевых моментов — выбор правильной обуви. Она должна быть не только тёплой, но и комфортной, безопасной и защищать стопы от влаги. Покупать её лучше во второй половине дня, потому что к вечеру ноги могут отекать. Купленная утром обувь вечером может давить Александра Филёва Врач-дерматолог, эксперт лаборатории "Гемотест"

По словам врача, в норме ноги потеют в закрытой обуви в помещении, но иногда это приводит к появлению стойкого запаха пота и другим проблемам. Поэтому каждый вечер необходимо смывать остатки пота и грязи с ног в тёплой воде с мылом. После мытья вытирать ноги следует отдельным полотенцем. Чтобы уменьшить вероятность появления запаха и развития инфекции, лучше отдавать предпочтение хлопковым или шерстяным носкам, в которых ноги меньше потеют. Также рекомендуется использовать специальные спрей и присыпку, которые минимизируют потоотделение и убирают запах.

Чаще всего в холодное время года от врастания ногтей страдают большие пальцы ног. И снова всё дело в тесной и неудобной обуви, отмечает эксперт лаборатории "Гемотест". При ношении узкой обуви происходит постоянное механическое давление, ногтевая пластинка врастает в боковой край околоногтевого валика, из-за чего возникает воспалительный процесс.

"Чтобы не столкнуться с такой проблемой, следует выбирать обувь, в которой расстояние между большим пальцем ноги и носком обуви составляет около 0,5–1,5 см. Также важно правильно стричь ногти на ногах. Обрезать их по мере отрастания по прямой линии, не срезая уголки ногтевой пластины", — советует Филёва.

Также для здоровья стоп врач рекомендует ежедневно использовать обычный нежирный крем. Однако, если кожа склонна к шелушению и сухости, важно применять специальные смягчающие средства с мочевиной или салициловой кислотой, которые назначает врач-подолог или дерматолог.

Ещё одна проблема — тяжесть в ногах. Чтобы снять неприятные ощущения, можно сделать себе лёгкий массаж, принять контрастный душ, но лучше всё-таки подобрать удобные ботинки, в которых ноги не будут уставать, или хотя бы переобуваться в сменную обувь, заходя в помещение.