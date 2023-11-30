Появилось видео масштабных обысков в Москве по делу о вымогательстве у политиков за посты в Telegram

Сотрудники МВД и ФСБ РФ установили личности подозреваемых в вымогательстве денег за удаление информации о политиках и бизнесменах в телеграм-каналах. Силовики пресекли деятельность группировки, в которой состояли руководители крупных московских PR-агентств и их партнёров.

МВД и ФСБ РФ пресекли деятельность подозреваемых в вымогательстве у политиков. Видео © T.me / МВД МЕДИА

"Злоумышленники в сети принадлежащих им популярных телеграм-каналов публиковали клеветнические сведения о политиках, бизнесменах и представителях силовых ведомств. За удаление этой информации из медиапространства и отказ от её дальнейшего тиражирования они требовали передать денежные средства в особо крупном размере", — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По решению Тверского районного суда Москвы двое фигурантов дела заключены под стражу — оба руководители PR-агентств. Согласно сведениям следствия, всего в криминальной схеме было задействовано около 20 человек. Роль каждого из них предстоит установить. Для этого дома и в офисах причастных провели масштабные обыски. В ходе них изъяты носители информации со сведениями о размещённых негативных публикациях и отчётами о полученной прибыли, а также другие улики.