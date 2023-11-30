Появилось видео масштабных обысков в Москве по делу о вымогательстве у политиков за посты в Telegram
МВД: В Москве задержали двоих руководителей PR-агентств за вымогательство
Сотрудники МВД и ФСБ РФ установили личности подозреваемых в вымогательстве денег за удаление информации о политиках и бизнесменах в телеграм-каналах. Силовики пресекли деятельность группировки, в которой состояли руководители крупных московских PR-агентств и их партнёров.
МВД и ФСБ РФ пресекли деятельность подозреваемых в вымогательстве у политиков.
Видео © T.me / МВД МЕДИА
"Злоумышленники в сети принадлежащих им популярных телеграм-каналов публиковали клеветнические сведения о политиках, бизнесменах и представителях силовых ведомств. За удаление этой информации из медиапространства и отказ от её дальнейшего тиражирования они требовали передать денежные средства в особо крупном размере", — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По решению Тверского районного суда Москвы двое фигурантов дела заключены под стражу — оба руководители PR-агентств. Согласно сведениям следствия, всего в криминальной схеме было задействовано около 20 человек. Роль каждого из них предстоит установить. Для этого дома и в офисах причастных провели масштабные обыски. В ходе них изъяты носители информации со сведениями о размещённых негативных публикациях и отчётами о полученной прибыли, а также другие улики.
А 27 ноября суд Москвы приговорил журналистку и автора телеграм-канала "Адские бабки" Александру Баязитову к пяти годам лишения свободы по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, медиаменеджера Ольгу Архарову — к четырём с половиной. В СК подчеркнули, что для вынесения такого решения были собраны "неопровержимые доказательства". Баязитова находилась в СИЗО с августа 2022 года, несмотря на сахарный диабет, гипертонию и глаукому. Всё это время она была ограничена в общении с родными, в том числе с матерью, которая находится у неё на иждивении.
T.me / mediamvd