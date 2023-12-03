Международный день инвалидов, День Неизвестного Солдата, Проклов день: Праздники и приметы 3 декабря Сегодня, 3 декабря, в России отмечаются несколько важных праздников. Один из них посвящён людям с особыми потребностями, другой — памяти воинов, которые погибли, сражаясь за Отечество. А ещё на этот день приходится праздник, право на который имеет только наша страна. 2 декабря, 21:01 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Обложка © Shutterstock

Международный день инвалидов

3 декабря в России и других странах отмечается праздник, посвящённый людям с особыми потребностями, — Международный день инвалидов. Несколько фактов о нём: это интернациональный официальный праздник;

провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году;

был приурочен к окончанию Десятилетия инвалидов, которое проводилось под эгидой ООН;

цель — отстаивание прав инвалидов во всех сферах общественной жизни.

Инвалидность — это особое состояние организма или серьёзно нарушенная функция организма. Она ограничивает возможности человека в тех или иных сферах. Часто этот термин используют, чтобы обозначить проблемы с работой органов чувств, психики, а также различные хронические заболевания.

В 2006 году Генассамблея ООН приняла Конвенцию о правах инвалидов, а вступил в силу этот документ в 2008 году. Среди принципов, обозначенных в нём, — отказ от дискриминации в отношении инвалидов, уважение их достоинства и личной независимости, полное включение в жизнь общества. Проблема эта для мира гораздо масштабнее, чем кажется. На планете более миллиарда человек имеют ту или иную форму инвалидности, то есть примерно 15% населения Земли. Причём около 100 миллионов инвалидов — дети. Так или иначе всем им приходится сталкиваться с барьерами — физическими, социально-экономическими, поведенческими. В Международный день инвалидов ООН призывает как власти всех стран, так и их население бороться с этим. 3 декабря проводятся различные мероприятия, направленные на это: выставки, конференции, общественные акции.

День Неизвестного Солдата

3 декабря отмечается День Неизвестного Солдата. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

В календаре праздников России 3 декабря значится День Неизвестного Солдата, который скорее можно считать памятной датой. Рассказываем об этом дне: введён Федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России" в 2014 году;

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 3 декабря;

учреждён для увековечения памяти павших воинов, чьи имена остались неизвестными;

в этот день по всей стране проходят памятные акции у мемориалов.

Инициаторами введения в России Дня Неизвестного Солдата стали общественные движения, которые ведут поиски останков погибших для увековечения их памяти. Идея была озвучена в 2014 году и поддержана на государственном уровне.

3 декабря решили отмечать День Неизвестного Солдата, потому что именно в эту дату в 1966 году в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой из братской могилы на Ленинградском шоссе в Александровский сад бы перенесён прах неизвестного солдата. Сохранилась военная форма погибшего, что позволило узнать, что он был рядовым. Та братская могила, где до тех пор находились останки солдата, располагается в месте, где в 1941 году проходила линия обороны Москвы. Именно там были произнесены слова: "Отступать некуда, за нами Москва".

В День Неизвестного Солдата как у Кремлёвской стены, так и в десятках других мест в России проходят памятные акции. Их участники возлагают цветы как знак того, что подвиг погибших не забыт, несмотря на то что их имена не сохранились для истории.

День юриста

3 декабря отмечается День юриста. Фото © Shutterstock

3 декабря в России отмечается праздник представителей престижной, но сложной профессии — тех, кто незаменим в случае, если нужно разобраться в положениях законов и других документов. На этот день приходится День юриста: это российский официальный профессиональный праздник;

ежегодно отмечается 3 декабря, по календарю не сдвигается;

утверждён Указом Президента РФ в 2008 году.

В России праздник юристов решили отмечать, потому что в этот день в 1864 году в Российской империи был принят целый пакет актов, которые стали основой судебной системы страны. Вплоть до 1917 года специалисты правовой сферы считали эту дату особой для себя. Если же речь о юриспруденции как науке, то она возникла в России на век раньше. Первые учёные-правоведы получали образование в Петербургской академии наук. В 1755 году открылся юридический факультет в Московском университете. Министерство юстиции было создано в 1802 году.

С тех пор значение труда юристов только росло. В наши дни они представляют множество специальностей. Например, есть судьи, судебные приставы, нотариусы, адвокаты, собственно юристы в ведомствах. В России действуют различные организации представителей этой сферы: нотариальные палаты, профессиональные объединения различных категорий, ассоциации юридических вузов и так далее. Большую армию юристов также представляют около 700 тысяч студентов, которые обучаются на этом направлении.

Сегодня, в официальный профессиональный праздник юристов, их чествуют по всей стране. Уже традиционно в этот день вручается ежегодная высшая премия "Юрист года", утверждённая президентом РФ в 2009 году.

День атомного ледокольного флота России

3 декабря отмечается День атомного ледокольного флота России. Фото © Shutterstock

На 3 декабря в России приходится ещё один профессиональный праздник — День атомного ледокольного флота, и наша страна — единственная, которая имеет право на такую дату в календаре. Предлагаем узнать о ней больше: 3 декабря считают днём рождения атомного ледокольного флота СССР, а затем и России;

в этот день в 1959 году подняли флаг СССР на первом в мире атомном ледоколе;

с тех пор празднования проходят как на самих судах этого флота, так и в местах их базирования.

Первый в мире ледокол-атомоход "Ленин" создавался для открытия судоходных путей в Северном Ледовитом океане, по которому сейчас пролегает Северный морской путь — главная морская коммуникация России в Арктике. Она связывает порты Европы и Дальнего Востока, расширяет доступность судоходных сибирских рек.

Тогда, 60 лет назад, навигация на Северном Ледовитом океане продолжалась всего два-четыре мясяца. Ходить там другим судам помогали, как правило, дизельные ледоколы, у которых была ограниченная мощность и автономность — запаса хода хватало максимум на месяц. Атомные же ледоколы, имея на борту ядерную энергетическую установку, имеют практически неограниченную автономность плавания. Также они гораздо мощнее, а значит, могут проходить более толстые льды.

Сейчас Россия — единственная страна, у которой есть атомный ледокольный флот. Гиганты с атомной установкой могут проводить среди льдов торговые, научные суда, военные корабли. Без этого невозможно решение многих социально-экономических задач, которые стоят перед Россией в Арктике.

Приметы 3 декабря

День Прокла

3 декабря Русская православная церковь чтит память святителя Прокла, архиепископа Константинопольского, который жил в IV–V веках. Он был учителем святителя Иоанна Златоуста, от него тот получил глубокие знания Священного Писания. Во время патриаршества Прокла империю постигло разрушительное землетрясение. Целые города исчезали с лица земли. Согласно преданию, во время одного из молебнов, совершаемых патриархом о прекращении бедствия, из числа прихожан был невидимой силой поднят в небо и опущен на землю мальчик. Он рассказал, что слышал, как на небе молились ангелы. Все собравшиеся повторили их молитву, прибавив к ней: "Помилуй нас!" — и землетрясение прекратилось.

На Руси в эту дату отмечали День Прокла. Считалось, что святой помогает отгонять злых духов — и ему об этом молились. Под запретом были дальние поездки, спешка, шумные посиделки. А вот домашними делами, даже сложными, заняться ничего не мешало.

Погодные приметы 3 декабря

Снег целый день — к скорым заморозкам.

Если День Прокла солнечный — такой и июнь будет.

Снегири громко щебечут — к метели.

Именинники 3 декабря

3 декабря может отмечать именины российская певица Татьяна Буланова. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Сегодня, 3 декабря, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Александр

Алексей

Анатолий

Анна

Арсений

Василий

Владимир

Григорий

Иван

Иосиф

Макар

Николай

Татьяна. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и счастья!

Авторы Вадим Андреев