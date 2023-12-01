Как в Казахстане расправляются с теми, кто служил на стороне России в СВО Почему казахстанские власти сажают своих граждан и отнимают деньги у добровольцев СВО, кто помогает им выявлять участников спецоперации. 27058 27058 С какими службами могут сотрудничать службы Казахстана для выявления добровольцев из зоны СВО. Обложка © Shutterstock

Причина для ареста

Суд в Казахстане приговорил ветерана ЧВК "Вагнер" к шести годам восьми месяцам колонии за участие в боях за Артёмовск в зоне спецоперации. 34-летний Алексей Шомполов был ранен, но получить российский паспорт не успел. Решением суда у бойца конфискуют деньги, полученные им за участие в СВО. Это 205 тысяч российских рублей.

Согласно местным СМИ, решением суда Шомполов признан виновным и осуждён "за совершение тяжкого уголовного правонарушения против мира и безопасности человечества". Квалифицированы его действия как причастность к военным операциям, "направленным на свержение или подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства".

Задержали Шомполова в Петропавловске. Расследованием занимался Карагандинский областной отдел Комитета национальной безопасности. Приговор суда в отношении подозреваемого был вынесен в августе. Боец дважды подавал апелляцию. Сначала в сентябре суд вернул жалобу и отказался её рассматривать. Во второй раз в ноябре суд рассмотрел апелляцию, но оставил приговор без изменения.

Что говорят эксперты о преследовании участников СВО

— Это пример грубой профанации права. В отношении граждан Республики Казахстан или любой другой страны СНГ ни в коем случае нельзя выдвигать каких-либо обвинений в наёмничестве. Это граждане, пребывающие на территории России и устраивающиеся на работу в группу компаний "Конкорд", которая оказывает широкий спектр услуг, включая охранную, на территории Донецкой, Харьковской, Херсонской, Запорожской и Луганской областей РФ, — говорит глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Эксперт объясняет, что все действия приезжих происходят на территории Российской Федерации, признанной Конституцией РФ, в соответствии с нашими законами. Они имеют право работать и зарабатывать. Они не могут выступать наёмниками, потому что де-юре Казахстан никогда не признавал наличие какого-либо военного конфликта между Россией и Украиной. В противном случае Астана должна была отправить свои войска для поддержки нашей страны против киевского фашизма, напоминает Мендкович.

Де-юре Казахстан никогда не признавал наличие какого-либо военного конфликта между Россией и Украиной. Фото © ТАСС / Александр Река

По его словам, подобного вида акт является политизированным и незаконным. Рано или поздно приговор должен быть аннулирован. Государство Казахстан обязано выплатить компенсацию осуждённому и, разумеется, принести публичные извинения и поблагодарить его за то, что он в интересах Казахстана вёл борьбу с фашизмом на территории России.

— Именно США и НАТО, развязавшие военный конфликт на Украине, ответственны за трагедию мятежа в Алма-атинской области, где было много жертв среди казахстанских силовиков. Вашингтон давно пытается колонизировать Казахстан, разграбить его ресурсы, не давая стране развиваться. Люди, которые отправляются в зону СВО, ведут борьбу не только за наш народ, но и за Казахстан. И если у кого-то в этой республике не хватает мужества, чтобы открыто их поддержать, пусть хотя бы не мешают, — говорит Мендкович.

Военный эксперт Александр Коц заявил, что встречал граждан Казахстана в зоне СВО. Все они снимались только в масках, так как боялись уголовного преследования со стороны казахстанской власти. По его словам, это были в том числе люди, заключившие контракт с Минобороны России, которое в январе прошлого года буквально спасло республику от скатывания в масштабный гражданский конфликт. "Получается, русские за казахов могут впрягаться, а когда граждане Казахстана хотят отплатить той же монетой, это преступление?" — спрашивает Коц.

Есть и другие примеры преследования граждан Казахстана за участие в украинском конфликте на стороне России или пророссийского ополчения. Это история Евгения Щербака, приговорённого к четырём годам лишения свободы за службу в рядах батальона ДНР "Спарта"; дело Сергея Шалашова, который также получил срок. "Только с начала 2015 года по сентябрь 2019-го местные суды республики вынесли 30 приговоров по статье за участие в иностранных вооружённых конфликтах", — напоминает Коц. Выявлением добровольцев занимался Комитет нацбезопасности во взаимодействии с СБУ, полагает военкор.

Проблема ополченцев Донбасса появилась в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. Согласно указу экс-президента Нурсултана Назарбаева, была введена уголовная ответственность за участие в вооружённых конфликтах, так как в то время обвинить в наёмничестве добровольцев было невозможно.

СБУ занимается мониторингом соцсетей и выявляет участников СВО и добровольцев ополчения народных республик. Фото © Shutterstock

— Известно, что СБУ занимается мониторингом соцсетей и выявляет участников СВО и добровольцев ополчения народных республик, — комментирует политолог Дмитрий Родионов. — При этом ни одного уголовного дела на человека, воевавшего в рядах ВСУ, в республиках СНГ нет. Более того, этим летом руководитель Генштаба Казахстана предлагал объявить амнистию всем, кто воевал на стороне Киева. Не очень понятно, почему власти России не обсуждают эту проблему со своими казахстанскими коллегами.

Авторы Андреас Лапенков