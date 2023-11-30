Министр обороны Нидерландов призвала европейские армии готовиться к бою

Европейским государствам следует заняться укреплением собственных вооружённых сил, чтобы армии всегда были готовыми к бою. Соответствующий призыв по завершении конференции по безопасности в Берлине озвучила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Она напомнила, что ЕС изначально создавался как мирный проект. Вблизи объединения часто вспыхивали войны, однако внутри союза всё это время царила стабильность. Именно поэтому многие государства рассматривают членство в блоке как награду, отметила глава Минобороны на личной странице в соцсети X.