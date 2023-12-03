10 историй от заядлых собачников, после которых вы тоже захотите себе питомца, да не одного

Собрали 10 историй от собачников, которые заставят вас задуматься об особенной связи между человеком и его питомцем. Истории, полные преданности, мужества и невероятных поступков, покажут, что четвероногие способны на настоящие чудеса. Они станут вашими верными спутниками и источником бесконечной радости и любви.

"Выходила гулять с собакой, и к ней прицепилась уличная. Они играли вместе, и я уже привыкла к наличию этой мохнатой псины на улице. Два раза в день они виделись, кайфовали. И вот как-то раз вышли мы, а нашего дружка нет. Моя собака начала скулить, бегать по двору, тянуть поводок. За контейнерами на помойке мы нашли его. Он был жив, но изо рта шла пена, были судороги. Я схватила его, дотащила до машины, довезла до клиники. Его успели спасти! Сказали, это было отравление. Потом пса привели в порядок, кастрировали, привили и должны были отправить снова на улицу. Я понимала, что на улице он вряд ли выживет, раз уже однажды его пытались отравить. Моё сердце дрогнуло, и я взяла его к себе. Понимаю, что две собаки в однушке — перебор, но не могла сделать иначе. Собаки поладили, это было изначально понятно. Пёс оказался послушным, скромным мальчиком. Конечно, с двумя собаками хлопотно, но я рада, что они у меня есть. Рада, что спасла своего Дружка", — Подслушано.

Собаки как спасатели: 10 историй о безусловной преданности. Фото © Shutterstock

"Фельдшер скорой помощи. Наткнулся как-то на вызове на пустую квартиру с огромным алабаем. Он мне даже дверь открыл — ручку нажал изнутри. Облаял меня и убежал в комнату, выглядывает, скулит. В комнате девушка на полу, дыхания нет, вся синяя. И никого нет! У пса, что ли, спрашивать? Тут животина подходит, приносит сумку женскую, бросает на пол и лает на неё. В сумке нашёлся пустой баллон от астмы. Девушку спасли, но не будь с ней пса…", — Подслушано.

"Ночью в нашей квартире произошёл пожар. Благо вся моя семья и собака успели выбежать и я тоже. И тут меня осенило... черепаха... Осталась в квартире... Смотрю на пса, а он её в пасти держит. Вот так мой друг спас нашего общего друга", — Подслушано.

"У нас между мусорной дверью (та, что рядом с подъездом) и подвалом, который под ней, застряла беременная дворняжка. Была только щель в три сантиметра, откуда доносился её голодный скулёж и куда добрые люди пытались просунуть еды. Многие пытались и обращаться куда только можно, некоторые даже самостоятельно пытались как-то её достать. Просидела там неделю. От меня об этом узнал один парень, который пытался ко мне клеиться пару лет назад. Он пришёл с болгаркой, отпилил замок, влез в ту дверь и с другой стороны, чтобы не поранить животинку, проделал дыру и вытащил её. Сама она на ногах уже не стояла, была ужасно тощая, вскоре родились щенята, только один был живой. Сама она там оказаться не могла, кто-то скинул её туда, задвинул плитой и запер дверь. Теперь я живу в большой и счастливой семье с самым отважным парнем на свете, неуклюжей откормленной собачкой и уже большим самым радостным щенком", — Подслушано.

10 трогательных рассказов о верности питомцев. Фото © Shutterstock

"У меня далматин. Когда ему было семь месяцев, пошли с ним гулять. Ни с того ни с сего начал куда-то бежать. Я за ним. Забегаю за садик, оцепенела: девочка лет шести, прижатая к забору спиной моего пса, а перед ними свора собак. И мой пёс с оскалом отгоняет собак от девочки. Было страшно, но я схватила палку и разогнала собак. К одной ноге кинулась плачущая девочка, к другой — трясущийся пёс. Оказалось, что собаки кинулись на девочку, а он её защитил. Никогда больше не видела его с оскалом. Мой герой", — Подслушано.

"Что такое собака в доме? Многие думают, что это грязь, шерсть, гулять с ней в любую погоду и т.д. Было два пса, хоть и люблю собак, решила, что, пока в частный дом не переедем, больше не заведу. Ненавижу вставать рано. Купила в подарок собаку сестре, не прижилась у неё, чувствуя ответственность за покупку, забрала к себе. Так вот, это чудо любит дрыхнуть до полудня, в плохую погоду, когда зову гулять, смотрит на меня страдальческим взглядом. Моя псина, мы нашли друг друга", — Подслушано.

Истории о собаках, которые докажут, что они — настоящие герои. Фото © Shutterstock

"У родителей была овчарка, умная, дрессированная. Не помню, почему так получилось (меня тогда ещё не было, историю знаю по рассказам), но пришлось им отдать её на службу в военную часть. Через несколько лет приехали за ней, забирать. Думали, не узнает уже. Она как их увидела — ринулась со всех ног навстречу, и всю дорогу домой в машине она держала голову у них на коленях и из глаз текли самые настоящие слезы...", — Подслушано.

"У меня переезд. Переживают все: родители, брат, друзья. Но больше — собака. Боится, видимо, что я её с собой не заберу. И поэтому постоянно ходит рядом со мной. А вчера она пропала. Все обыскала, звала — нигде нет. Потом она вылезла из одной из коробок — она аж сутки там провела! ! ! Вот кто действительно меня любит и боится потерять", — Подслушано.

"Потерял ногу в аварии год назад. Самая большая поддержка, от которой действительно становится легче, — от моей собаки (лабрадор). С тех пор всегда, когда мы гуляем, она сгибает одну лапку (периодически меняя на другую) и идёт на трёх, чтобы мне было не обидно", — Подслушано.

10 историй о замечательных собаках, которые вдохновят вас завести питомца. Фото © Shutterstock

"Свою собаку взяла из питомника, она была из разряда "тотальных отказников". Красивый рыжий пинчер с умными глазами, но не подавала голоса от слова "совсем". Если ей что-то нужно (улица, туалет, еда), просила это, бегая трусцой из одной комнаты в другую. Однажды сквозь сон, будто где-то далеко и глухо, слышу собачий лай, а открыть глаза не могу, будто вся тяжесть этого мира на мне. С огромным трудом проснулась и поняла, что это лает моя собака! Утечка газа в доме, дышать уже нечем было. Моя маленькая спасительница", — Подслушано.