Политолог увидел страшный знак для Европы в истории с забытым в Катаре президентом ФРГ
Политолог Перла назвал намёком от Катара забытого в аэропорту Дохи президента ФРГ
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Израиль. Обложка © EPA / ТАСС / RONEN ZVULUN / POOL
Непунктуальность катарского министра, вовремя не встретившего президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в аэропорту Дохи, — это практически открытая демонстрация пренебрежения к Европе, считает политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.
Он напомнил, что символы и намёки имеют большое значение для восточного менталитета. Однако, по его мнению, такие демонстрации всё ещё могут сочетаться со следованием политике Запада. Тем не менее идёт постепенный переход арабских стран к ориентации на собственные интересы.
"Это не быстрый процесс, который, однако, подстёгивается войной в Палестине. Каждый раз, когда американцы и европейцы просят о чём-то арабов, те чувствуют, что их значение растёт, а значение НАТО — наоборот", — уверен Перла.
Напомним, президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера забыли встретить в аэропорту Дохи, когда тот прибыл с официальным визитом в Катар. Видео досадного инцидента появилось в соцсетях. В Госдуме опоздание властей Катара на встречу с главой ФРГ сочли неслучайным.