Политолог увидел страшный знак для Европы в истории с забытым в Катаре президентом ФРГ

Непунктуальность катарского министра, вовремя не встретившего президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в аэропорту Дохи, — это практически открытая демонстрация пренебрежения к Европе, считает политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.

Он напомнил, что символы и намёки имеют большое значение для восточного менталитета. Однако, по его мнению, такие демонстрации всё ещё могут сочетаться со следованием политике Запада. Тем не менее идёт постепенный переход арабских стран к ориентации на собственные интересы.