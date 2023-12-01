Продукт своего времени: Политологи объяснили неповторимый феномен Генри Киссинджера

Ушедший из жизни экс-госсекретарь США Генри Киссинджер изобрёл формулу невоенной борьбы с геополитическими оппонентами Вашингтона, создав целый тренд в американской дипломатии. Так о мастерстве политика высказался профессор МГИМО Алексей Подберезкин.

Политолог напомнил, что бывший глава Госдепа действовал исключительно с точки зрения практической выгоды. Именно поэтому он предпринимал попытки реанимировать отношения Соединённых Штатов с Китаем и СССР. Киссинджер не питал к ним особой любви, но понимал значимость таких контактов.

"Киссинджер чётко действовал в рамках идеологической парадигмы американской внешней политики. Это был талантливый человек, который был частью истеблишмента США вплоть до конца своих дней", — поделился эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

Аналогичного мнения о зарубежном политике придерживается политолог Фёдор Лукьянов. Он напомнил, что экс-госсекретарь стал не только архитектором разворота Вашингтона к Пекину, но и приостановил войну во Вьетнаме. За последнее достижение Киссинджера удостоили Нобелевской премии мира, подчеркнул директор по научной работе клуба "Валдай".

"Таких уже точно не делают. Он — продукт своего времени. Кроме всего прочего, он ведь, на минуточку, воевал во Второй мировой войне — этот опыт, безусловно, тоже очень многое определил. Он бежал вместе с семьёй из нацистской Германии, стал офицером американской армии, разведчиком. Потом — крупным ученым, потом — крупным политиком. Нет, это действительно уникальная личность", — подытожил Лукьянов в беседе с mk.ru.